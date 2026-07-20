Ο Στάθης φεύγει, ο Παυλόπουλος και ο Χιώτης έρχονται

Ξεκαθαρίζει σταδιακά το τοπίο στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1 με αποχωρήσεις και νέες εισόδους.

Ο Παναγιώτης Στάθης, που παρουσίασε για μία σεζόν το «Καλημέρα Ελλάδα», φέρεται να αποχωρεί από το κανάλι κατόπιν κοινής απόφασης του δημοσιογράφου και της διοίκησης του σταθμού για λήξη της συνεργασίας τους.

Την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 θα αναλάβει ο Ακης Παυλόπουλος, ο οποίος στα τέλη Ιουλίου αποδεσμεύεται από τον ΣΚΑΪ. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, κλειδώνει και το πρόσωπο που θα σταθεί δίπλα στον Α. Παυλόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί στον ΑΝΤ1 βρίσκεται ο Βασίλης Χιώτης. Μετά την παραίτησή του από τον ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος οδεύει στο Μαρούσι και αναμένεται να αποτελέσει τον παρτενέρ του Α. Παυλόπουλου στη νέα πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.