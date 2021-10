Ο Νίκος Κοκλώνης ζήτησε από τη Ναταλία Γερμανού να του γράψει τραγούδι – Η αντίδρασή της

Περιζήτητη είναι η Ναταλία Γερμανού στους “κόλπους” του J2US, καθώς ο ένας μετά τον άλλο της ζητούν να τους γράψει … ένα τραγούδι.

“Δεν ήταν live, τηλεμαραθώνιος ήταν πάλι. Εμείς κάνουμε πάρτι. Και το πάρτι δεν ξέρεις πότε αρχίζει και πότε τελειώνει. Περάσαμε καλά, χορέψαμε, εμένα έκλεισε η φωνή μου..” δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού live του Just the 2 of Us ο Νίκος Κοκλώνης.

“Ναταλία θα μου γράψεις ένα τραγουδάκι σε παρακαλώ πολύ;” είπε στην κάμερα.

“Νομίζω ότι το φετινό J2US γίνεται για να μου λένε όλοι ‘θα μου γράψεις ένα τραγουδάκι;’ ” σχολίασε η Ναταλία Γερμανού.

“Θα σου γράψω αγόρι μου και σένα. Δυο μετράω μέχρι τώρα. Ένα στην Κατερίνα Λιόλιου και ένα στον Νίκο Κοκλώνη” συμπλήρωσε, γελώντας.

Δείτε το απόσπασμα με τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Κοκλώνης