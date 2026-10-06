Ντέρτι: Η Ξένια συγκρούεται με τον Αλέκο

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Αποκαλύψεις που φέρνουν ρήξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η υποψία γίνεται σχεδόν βεβαιότητα όταν ο Πασχάλης επιβεβαιώνει πως ο πρώην της Στέλλας είναι καταζητούμενος, ανοίγοντας ένα επικίνδυνο κεφάλαιο γύρω από το παρελθόν της.

Την ίδια στιγμή, μια απρόσμενη αποκάλυψη πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, φέρνοντας τον Αλέκο αντιμέτωπο με τη Φωτεινή, τη μητέρα του και εντείνοντας τις υποψίες για τις δραστηριότητές του.

Η σύγκρουση του Πασχάλη με τον Αλέκο είναι πλέον αναπόφευκτη, καθώς αποφασίζει να ανοίξει όλα τα χαρτιά του.

Στο ΝΤΕΡΤΙ η ένταση είναι διάχυτη. Η Ξένια βρίσκεται σε διαρκή εκνευρισμό, οι ισορροπίες ανάμεσα στους εργαζόμενους δοκιμάζονται και ο Άρης κάνει το πιο ριψοκίνδυνο βήμα, αποδεχόμενος να δουλέψει μέσα στο μαγαζί για να πλησιάσει την αλήθεια.

Παράλληλα, η σχέση Δήμου και Καίτης εκρήγνυται, όταν εκείνη αποκαλύπτει πως είναι έγκυος, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με ευθύνες που δεν είναι έτοιμος να αναλάβει.

Καθώς τα κομμάτια αρχίζουν να ενώνονται, ο Πασχάλης ανακαλύπτει κάτι που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας, ενώ μια νέα απειλή φαίνεται να πλησιάζει επικίνδυνα τη Στέλλα, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει…

Δείτε τα trailer

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη, Γιώργος Σεϊταρίδης και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου