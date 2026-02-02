Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή ανακοινώνει στη Ζωή πως είναι έγκυος, απόψε στις 20:00, με διπλό επεισόδιο

Ο Θεόφιλος λαμβάνει τα αποτελέσματα του τεστ DΝA, στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” απόψε στις 20:00. 

Η αλλαγή της κατάθεσης από τον Ορφέα και την μάρτυρα έχουν τεράστιες, καταλυτικές επιπτώσεις στην οικογένεια. Ο Θεόφιλος με την Σοφία προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν τον Ορφέα να λογικευτεί και να κάνει πίσω αλλά μάταια.

Η Άννα του συμπαραστέκεται. Ούτε καν οι απειλές του εισαγγελέα στέκονται ικανές να του αλλάξουν γνώμη. Τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα κάνοντας τον Μανιάτη χαρούμενο. Ο δρόμος για την απελευθέρωση της Φωτεινής δείχνει να ανοίγει.

 Ο Ορφέας και η Φωτεινή συμφωνούν να μιλήσουν. Η Φωτεινή ανακοινώνει στη Ζωή ότι είναι έγκυος. Ο Λευτέρης βρίσκει την Άννα και, μετά τα μέλια, την πιέζει για το διαζύγιο.

Η Νικαίτη προειδοποιεί τη Σοφία ότι οι μέρες της τελείωσαν και αυτό ωθεί τη Θεανώ να ζητήσει τη βοήθεια του Μάκη. Η Φωτεινή και ο Ορφέας συγκρούονται έντονα όταν εκείνου του ξεφεύγει ότι ήξερε για την εγκυμοσύνη, με τη Φωτεινή να τον κατηγορεί ότι δεν έκανε τίποτα ανιδιοτελώς. Ο Ευριπίδης συλλαμβάνεται.

Η Ζωή εξομολογείται στον Άγγελο τον βιασμό από τον πατέρα των διδύμων. Ο Λευτέρης την ακούει και αποδέχεται, τελικά, τη μητέρα του. Ο Ορφέας πάει στο πατρικό και απαιτεί να συζητήσει για το παιδί του, αλλά η Φωτεινή του ζητάει να φύγει απ’ τη ζωή της.

Ο Ορφέας ανακοινώνει στην Άννα ότι δεν θα πάρουν διαζύγιο και ο Θεόφιλος λαμβάνει τ’ αποτελέσματα του τεστ DNA.

 Ο Θεόφιλος προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στον Ορφέα για την αλλαγή της κατάθεσής του ώστε να μην αθωωθεί η Φωτεινή…

 Ο Λευτέρης ανακοινώνει στην Φωτεινή πως ο Ορφέας άλλαξε την κατάθεσή του και θα αφεθεί ελεύθερη…

 Δείτε το trailer:

