LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 6/11/2025 Enikos Newsroom 09:58, Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που το αεροσκάφος της UPS συντρίβεται μετά την απογείωση – Τουλάχιστον 12 νεκροί Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο του 2025: Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής του Βορίζια: Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη που σκότωσε τη 56χρονη – Αναζητείται και δεύτερο άτομο που φαίνεται στο βίντεο με τον καταιγισμό πυρών σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 21 λεπτά πριν Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 – Το νέο τοπίο στις έρευνες υδρογονανθράκων 30 λεπτά πριν Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές 2 ώρες πριν Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που το αεροσκάφος της UPS συντρίβεται μετά την απογείωση – Τουλάχιστον 12 νεκροί 2 ώρες πριν Βορίζια: Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη που σκότωσε τη 56χρονη – Αναζητείται και δεύτερο άτομο που φαίνεται στο βίντεο με τον καταιγισμό πυρών 26 λεπτά πριν Ζοχράν Μαμντάνι: Μια «πριγκίπισσα Νταϊάνα» στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Η γνωριμία τους σε dating app και ο ρόλος της στην άνοδό του 5 ώρες πριν Νεφροί: Ειδικός αποκαλύπτει 3 τροφές που συμβάλλουν στην φυσική αποτοξίνωση και ενισχύουν την υγεία 3 ώρες πριν Περήφανα ξίφη, χάντρες και μεγαλοπρεπής ιππικός εξοπλισμός: Ανακαλύφθηκαν θησαυροί των Βίκινγκ ενώ έφτιαχναν νέο αυτοκινητόδρομο 60 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Η μεταμόρφωσή σας είναι αναπόφευκτη» 2 ημέρες πριν Ο ΟΠΑΠ φέρνει την εμπειρία της Formula 1 στην Αθήνα – Γκάζι, στροφές και αδρεναλίνη στα ύψη με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ 25 δευτερόλεπτα πριν Αυτή την Κυριακή μαζί με τη Realnews, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο, Real Auto 10 λεπτά πριν Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 6/11/2025 16 λεπτά πριν Γεωργιάδης: Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο στην οπλοκατοχή – Μ’ αρέσει να μπορούν οι άνθρωποι να υπερασπιστούν την ελευθερία τους 21 λεπτά πριν Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 – Το νέο τοπίο στις έρευνες υδρογονανθράκων 26 λεπτά πριν Ζοχράν Μαμντάνι: Μια «πριγκίπισσα Νταϊάνα» στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Η γνωριμία τους σε dating app και ο ρόλος της στην άνοδό του ENIKOS NETWORK Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στη Διεθνή Έκθεση CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη PIF: Τα προσωρινά μέτρα για τη μείωση του clawback δεν επαρκούν για τη βιωσιμότητα του συστήματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω»: Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές Στους δρόμους σήμερα υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους Η Google προειδοποιεί 3 δισ. χρήστες smartphone – «Μην χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi» Kathleen Folbigg: Η αποκαλούμενη «χειρότερη serial killer της Αυστραλίας» καταγγέλλει ότι τα ημερολόγιά της χρησιμοποιήθηκα... περισσότερα 05:48 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 6/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 6/11/2025. 05:43 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025 Οι αθλητικές εφημερίδες 6/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 6/11/2025. 05:38 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025 Οι πολιτικές εφημερίδες 6/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 6/11/2025. 21:27 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 «5X5» CELEBRITY: Πρεμιέρα την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου με λαμπερούς καλεσμένους Λάμψη, γέλιο και απαντήσεις που θα γράψουν ιστορία έρχονται από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και κα... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10 λεπτά πριν Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 6/11/2025 16 λεπτά πριν Γεωργιάδης: Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο στην... 21 λεπτά πριν ΥΠΕΝ: Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block... 26 λεπτά πριν Ζοχράν Μαμντάνι: Μια «πριγκίπισσα Νταϊάνα» στο πλευρό... 30 λεπτά πριν Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα... 36 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για το Europa... 41 λεπτά πριν Miss Piggy: H εμβληματική ντίβα των Muppets ετοιμάζεται για τη... 47 λεπτά πριν Στιγμές τρόμου στο Μπρονξ: Αυτοκίνητο εξερράγη και... 52 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης έπεσε 57χρονη – Παρέδωσε 100.000... «Ανακαινίζω Νοικιάζω»: Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές Στους δρόμους σήμερα υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο του 2025: Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής του- Όλες οι λεπτομέρειες Η Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο της ενεργειακής διπλωματίας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας Η Κίνα παρατείνει για 1 χρόνο την αναστολή μέρους των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα MUST READ Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς