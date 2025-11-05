LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 5/11/2025 Enikos Newsroom 09:58, Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη Τυφώνας Καλμαέγκι: Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται σε 66 καθώς εκτεταμένες πλημμύρες πλήττουν τις κεντρικές Φιλιππίνες Μανώλης Χριστοδουλάκης: Τρολάρει την Βάσια Αναστασίου – «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 55 λεπτά πριν Φοινικούντα: Έναν μήνα μετά το διπλό φονικό συνεχίζονται οι έρευνες – Νέα κατάθεση του ανιψιού και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα 22 λεπτά πριν Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου – Η πρώτη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη 37 λεπτά πριν Σεισμός στην Ξάνθη: Αισθητός και στην Καβάλα – Τι λέει στο enikos.gr o Ευθύμης Λέκκας 2 ώρες πριν Ζοχράν Μαμντάνι: «Σε αυτή τη στιγμή πολιτικού σκότους, ας είναι η Νέα Υόρκη το φως» – Τα μηνύματα του νέου δημάρχου προς τον Τραμπ 1 ώρα πριν Κακοκαιρία σε… δύο κύματα τις επόμενες ημέρες: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει – Η πρόγνωση Μαρουσάκη 21 λεπτά πριν Για 3 ζώδια αρχίζει μία περίοδος ευημερίας από σήμερα – «Η ξαφνική έμπνευση σας οδηγεί στην επιτυχία» 4 ώρες πριν Ακτινίδια: Τι συμβαίνει αν τρώτε πάρα πολλά – 5 παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζετε 2 ώρες πριν Ανακαλύφθηκε δομή που κατέρρευσε από άγνωστο σεισμό πριν από 5.000 χρόνια – Ένας οικισμός μεταξύ κόσμων 18 ώρες πριν Ο ΟΠΑΠ φέρνει την εμπειρία της Formula 1 στην Αθήνα – Γκάζι, στροφές και αδρεναλίνη στα ύψη με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ 33 δευτερόλεπτα πριν Γερμανία: Οι αρχές απαγόρευσαν τη μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv 8 λεπτά πριν Σοφία Μουτίδου: «Αθώες ψυχές παιδιών» – Η αντίδραση της ηθοποιού μετά την on air αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου 14 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Έκλεβε επί 6 χρόνια ρεύμα – Συνελήφθη 32χρονος στο Κορδελιό 21 λεπτά πριν Για 3 ζώδια αρχίζει μία περίοδος ευημερίας από σήμερα – «Η ξαφνική έμπνευση σας οδηγεί στην επιτυχία» 22 λεπτά πριν Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου – Η πρώτη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ENIKOS NETWORK Γιατί τα εμβόλια «δουλεύουν» λιγότερο στους ηλικιωμένους-πρωτοποριακή μελέτη Δύο συμπτώματα που εμφανίζονται το βράδυ και μπορεί να είναι ενδείξεις καρκίνου Αττική: Απεργία των ταξί σήμερα και αύριο – Τα αιτήματα των οδηγών ΡΑΑΕΥ: Έρχεται νέα απόφαση για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος – Τι θα ισχύσει για τα ευέλικτα και τα πράσινα Η Microsoft επιβεβαιώνει σοβαρό «λάθος δεκαετιών στo Windows Update – Τι συνέβη Άνδρας ταφίδεψε 3.000 χιλιόμετρα για κούρεμα επειδή είναι φθηνότερο από του Λονδίνου περισσότερα 07:00 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ψέματα και το τίμημα της αλήθειας, από τη συγγραφέα Jen Marie Wiggins Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ... 05:48 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 5/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 5/11/2025. 05:43 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 Οι αθλητικές εφημερίδες 5/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 5/11/2025. 05:38 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 Οι πολιτικές εφημερίδες 5/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 5/11/2025. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν Σοφία Μουτίδου: «Αθώες ψυχές παιδιών» – Η αντίδραση... 14 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Έκλεβε επί 6 χρόνια ρεύμα – Συνελήφθη... 21 λεπτά πριν Για 3 ζώδια αρχίζει μία περίοδος ευημερίας από σήμερα... 22 λεπτά πριν Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου – Η... 26 λεπτά πριν Euroleague: Στο Βελιγράδι για το διπλό ο Παναθηναϊκός 37 λεπτά πριν Σεισμός στην Ξάνθη: Αισθητός και στην Καβάλα – Τι λέει... 41 λεπτά πριν Κασσελάκης: Δεν θα πάρω το βιβλίο του κ. Τσίπρα – Αν... 46 λεπτά πριν Φοιτητής καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση για... Αττική: Απεργία των ταξί σήμερα και αύριο – Τα αιτήματα των οδηγών ΡΑΑΕΥ: Έρχεται νέα απόφαση για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος – Τι θα ισχύσει για τα ευέλικτα και τα πράσινα ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά: Διπλό «χτύπημα» σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Όλες οι νεότερες πληροφορίες Μάριος Καλογεράς- Τέμπος: Ποιος είναι ο μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ Γιάννης Στουρνάρας: Η μεταποίηση μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία MUST READ Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς