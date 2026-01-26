LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 26/1/2026 Enikos Newsroom 10:05, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: «Η έκρηξη ήταν σαν να έπεσε πύραυλος» – Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των εργαζόμενων που έχασαν την ζωή τους 51 λεπτά πριν Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες 15 λεπτά πριν Μητσοτάκης για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων 26 λεπτά πριν Κρεμλίνο: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Ουκρανία χωρίς τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς – Ανυποχώρητη η Ρωσία στο εδαφικό ζήτημα 3 ώρες πριν Πού το πάει η Μαρία Καρυστιανού – Οι κόντρες για τις αμβλώσεις και οι εκλογικές δεξαμενές του υπό ίδρυση κόμματος 35 λεπτά πριν Γυναίκα που έχασε 7 κιλά σε 40 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτές οι 5 απλές ασκήσεις στο σπίτι με βοήθησαν στην απώλεια βάρους» 2 ώρες πριν Τέλος οι δυσκολίες για 4 ζώδια – «Είστε έτοιμοι να γυρίσετε σελίδα» 3 ώρες πριν Ο πατέρας της κέρδισε 12 εκατ. ευρώ στο λαχείο και τα έφαγε όλα σε λιγότερο από 10 χρόνια – «Πέθανε πάμφτωχος» 5 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν το κουμπί μέσα σε 11 δευτερόλεπτα 5 λεπτά πριν Κίνα: Ο Σι εκκαθαρίζει την κορυφή της στρατιωτικής ηγεσίας – Ανησυχία στην Ταϊβάν από την «ασυνήθιστη» καρατόμηση στρατηγού 10 λεπτά πριν Γιώργος Βελισσάρης για τη γέννηση του εγγονού του: «Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο χαρούμενος και τόσο ευτυχισμένος» 15 λεπτά πριν Νίκος Ανδρουλάκης: Δεν στέκεται ως υπουργός ο κ. Φλωρίδης – Η εσωστρέφεια δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά 15 λεπτά πριν Μητσοτάκης για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων 20 λεπτά πριν Τηλεθέαση (25/1): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Κυριακή; ENIKOS NETWORK Χωρίς καμία αξιοκρατική διαδικασία η τοποθέτηση γιατρών στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας Ποια κίνηση στον αυχένα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για εγκεφαλικό – Τι να προσέχουμε Αλλάζει η χρηματοοικονομική αγορά στα προϊόντα της και στη γλώσσα της-Τι πρέπει να γνωρίζετε Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά η τιμή του -Ποιοι είναι οι λόγοι εκτόξευσής του σύμφωνα με τους ειδι... Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 11:20 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 Τηλεθέαση (25/1): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Κυριακή; Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, όπως φαίνετ... 11:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 Μπαράζ αλλαγών στον ΑΝΤ1 και restart στην ψυχαγωγία Το «5Χ5» ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου και στη θέση του έρχεται καθημερινά το «Flathunter... 11:00 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 26/1/2026 Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Δευτέρα 26 ... 09:49 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 Ανδρέας Γεωργίου – Γιώργος Παρτσαλάκης: Θα συνεργαστούν και σε τέταρτη σειρά Ολοταχώς και για τέταρτη στη σειρά συνεργασία οδεύουν ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Γιώργος Παρτσαλ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Κίνα: Ο Σι εκκαθαρίζει την κορυφή της στρατιωτικής... 10 λεπτά πριν Γιώργος Βελισσάρης για τη γέννηση του εγγονού του:... 15 λεπτά πριν Νίκος Ανδρουλάκης: Δεν στέκεται ως υπουργός ο κ.... 15 λεπτά πριν Μητσοτάκης για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα... 20 λεπτά πριν Τηλεθέαση (25/1): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν... 26 λεπτά πριν Κρεμλίνο: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Ουκρανία... 26 λεπτά πριν Κακοκαιρία: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, βρέχει... 30 λεπτά πριν Μπαράζ αλλαγών στον ΑΝΤ1 και restart στην ψυχαγωγία 35 λεπτά πριν Σέρρες: «Δεν θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην... Αλλάζει η χρηματοοικονομική αγορά στα προϊόντα της και στη γλώσσα της-Τι πρέπει να γνωρίζετε Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά η τιμή του -Ποιοι είναι οι λόγοι εκτόξευσής του σύμφωνα με τους ειδικούς IRIS: Αυτό είναι το «ποινολόγιο» της μη διασύνδεσης με τα POS για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες ΔΥΠΑ: Σήμερα η πρεμιέρα για το νέο ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση Ρευματοκλοπές: «Καπέλο» 60 ευρώ τον χρόνο σε κάθε νοικοκυριό – «Σαφάρι» 50.000 ελέγχων MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι