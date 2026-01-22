LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 22/1/2026 Εύη Κατσώλη 09:58, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Κακοκαιρία: Πλημμύρισε κατάστημα στην Καισαριανή – Παρασύρθηκε μηχανή από τα ορμητικά νερά – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική Νίκος Ανδρουλάκης: Στις Βρυξέλλες για την έκτακτη προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών – Τα θέματα που θα συζητηθούν σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 2 ώρες πριν Η ΕΕ επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με τις ΗΠΑ – «Το αμερικανικό όνειρο πέθανε – Ο Ντόναλντ Τραμπ το δολοφόνησε» 3 ώρες πριν Κακοκαιρία: 2 νεκρούς και εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του το σαρωτικό πέρασμά της – «Πνίγηκε» η Αττική, περισσότερες από 1.000 κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα 2 ώρες πριν Παροχές σε είδος από επιχειρήσεις προς εργαζόμενους – Ποιες είναι αφορολόγητες και σε ποιο ύψος 1 ώρα πριν Νέα Ζηλανδία: Αγνοούμενοι έπειτα από κατολίσθηση σε κατασκήνωση 2 ώρες πριν Κακοκαιρία: Πλημμύρισε κατάστημα στην Καισαριανή – Παρασύρθηκε μηχανή από τα ορμητικά νερά – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη 5 ώρες πριν Καρκίνος του παχέος εντέρου: Οι τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με γιατρό 3 ώρες πριν Ανακαλύφθηκαν ρωμαϊκά ευρήματα σε πάρκινγκ κοντά σε σούπερ μάρκετ 2 ώρες πριν Ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της από ένα μήνυμα – «Μου είπε πως δεν είναι πλέον ερωτευμένος μαζί μου» 48 λεπτά πριν Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία – «Πλησιάζει μια μεγάλη ευκαιρία» 7 λεπτά πριν Γροιλανδία: Η Δανία θα έχει συνομιλίες για την ασφάλεια στην Αρκτική – Επιδιώκει σεβασμό για την εδαφική ακεραιότητά της 13 λεπτά πριν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός: Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θέλουν οι «αιώνιοι» – Οι αντίπαλοί τους 20 λεπτά πριν Τηλεθέαση (21/1): Μάχη κορυφής σε σύνολο και δυναμικό κοινό στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη 25 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης 31 λεπτά πριν Αυστραλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς ENIKOS NETWORK Η αλλαγή στα δάκτυλα που μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο του πνεύμονα Το Νο1 φρούτο που πρέπει να τρώτε πριν την άσκηση, σύμφωνα με ειδικό Συνολικά 196 νέες προσλήψεις σε νοσοκομεία: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα και μέχρι τι ώρα Ποιες παροχές σε είδος είναι αφορολόγητες – Δείτε αναλυτικά τη λίστα Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 10:28 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 Τηλεθέαση (21/1): Μάχη κορυφής σε σύνολο και δυναμικό κοινό στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη Στην πρωινή ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο τηλεθέασης κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑ... 07:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το... 05:48 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 Οι οικονομικές εφημερίδες 22/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 22/1/2026. 05:43 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 Οι αθλητικές εφημερίδες 22/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 22/1/2026. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7 λεπτά πριν Γροιλανδία: Η Δανία θα έχει συνομιλίες για την... 13 λεπτά πριν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός: Συνέχεια στα θετικά... 20 λεπτά πριν Τηλεθέαση (21/1): Μάχη κορυφής σε σύνολο και δυναμικό... 25 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και... 31 λεπτά πριν Αυστραλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς 38 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με ψυχολογία και φόρμα κόντρα στην Μπέτις 42 λεπτά πριν Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού: Η... 48 λεπτά πριν Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία... Συνολικά 196 νέες προσλήψεις σε νοσοκομεία: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα και μέχρι τι ώρα Ποιες παροχές σε είδος είναι αφορολόγητες – Δείτε αναλυτικά τη λίστα Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές μετά το Πάσχα και τι θα αλλάξει Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία για 10.000 άνεργες μητέρες – «Ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης – Όλες οι πληροφορίες Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι