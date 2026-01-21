LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 21/1/2026 Enikos Newsroom 09:58, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Δέντρο 1.074 ετών και 23 μέτρων στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία Σώτης Βολάνης: «Η αλήθεια θα βγει στο φως…» – Η απάντηση για την αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε Air Force One: Σπάνια τα προβλήματα στα αεροπλάνα που μεταφέρουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ – Γιατί καθυστερεί η αντικατάστασή τους σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 11 λεπτά πριν Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στην Αττική – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» 32 λεπτά πριν Γιατί η διαμάχη Τραμπ – Ευρωπαίων για τη Γροιλανδία βάζει στον «πάγο» το πακέτο οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία – Ανάλυση των Financial Times 3 ώρες πριν Πόσο ακριβότερα πωλούνται τα κρέατα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις χώρες της Ευρωζώνης 44 λεπτά πριν Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλές περιοχές της χώρας – Πάνω από 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο 1 ώρα πριν Στρατηγική Σχέση 2.0: Ισραήλ και Ελλάδα προχωρούν σε στενή στρατιωτική συνεργασία – Οργή στην Τουρκία 4 ώρες πριν Τριχόπτωση: 5 τροφές που προκαλούν σταδιακά απώλεια μαλλιών χωρίς να το γνωρίζετε 2 ώρες πριν Πεζοπόροι εντόπισαν αρχαίες μορφές σε βράχους και οδήγησαν στην ανακάλυψη νεολιθικής βραχογραφίας 1 ώρα πριν Ο πατέρας της την πέταξε έξω από το σπίτι ξαφνικά για να μείνουν τα θετά παιδιά του – «Επιχείρησε να πάρει χρήματα από τον λογαριασμό μου» 9 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Δώστε προσοχή σε ό,τι επαναλαμβάνεται, δεν πρόκειται για συμπτώσεις» 4 λεπτά πριν Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Νταβός εν μέσω «ταραγμένων θαλασσών» σε διεθνές επίπεδο – Οι συναντήσεις, οι επενδυτικές ευκαιρίες και… η Γροιλανδία 9 λεπτά πριν Τηλεθέαση (20/1): Στην κορυφή ο αγώνας του Ολυμπιακού 9 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Δώστε προσοχή σε ό,τι επαναλαμβάνεται, δεν πρόκειται για συμπτώσεις» 11 λεπτά πριν Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στην Αττική – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» ENIKOS NETWORK Εμβοές: Το σημάδι στο στόμα που μπορεί να σχετίζεται με το βουητό στα αυτιά Το Νο1 πρωινό για μείωση της χοληστερίνης, σύμφωνα με τους ειδικούς e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του, πόσο και γιατί Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 07:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 Οι αθλητικές μεταδόσεις 21/1/2026 Τα παιχνίδια για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τα ευρωπαϊκά ματς τω... 07:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το... 22:44 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Μιχάλης Βαλάσογλου αποκαλύπτει για τον ρόλο του στη σειρά Τα «Τρία Μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, πρωταγωνιστούν στη νέα οικογενειακή σ... 21:49 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Μιχαήλ Ταμπακάκης για το “Να μ’αγαπάς”: “Ο Ορφέας θα ξυπνήσει και δεν θα θυμάται τίποτα Σήμερα, οι πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» βρέθηκαν στο Ναύπλιο ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 λεπτά πριν Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Νταβός εν μέσω «ταραγμένων... 9 λεπτά πριν Τηλεθέαση (20/1): Στην κορυφή ο αγώνας του Ολυμπιακού 9 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το... 11 λεπτά πριν Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στην Αττική – «Περιορίστε τις... 20 λεπτά πριν «Συμβούλιο Ειρήνης»: Ισραήλ και Αρμενία συμφώνησαν να... 24 λεπτά πριν Hellenic Train: Ακυρώνονται τα δρομολόγια τρένων στη γραμμή... 29 λεπτά πριν Κακοκαιρία – Πάτρα: Δέντρα έπεσαν πάνω σε σπίτι και... 32 λεπτά πριν Γιατί η διαμάχη Τραμπ – Ευρωπαίων για τη Γροιλανδία... e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του, πόσο και γιατί Ακρίβεια: Πόσο ακριβότερα πωλούνται τα κρέατα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις χώρες της ευρωζώνης Άνοδος 0,7% στον κύκλο εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ΑΠΔ: Επιστολή της ΠΟΦΕΕ προς Κεραμέως και διοικητή του e-ΕΦΚΑ-Τι αναφέρει MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι