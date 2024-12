Κρίστοφερ Νόλαν: Το επόμενο έργο του… η «Οδύσσεια»

Μετά τους επαίνους για το «Oppenheimer», ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται να βρίσκεται στο απόγειο των δυνάμεών του. Οι θαυμαστές περιμένουν με ενθουσιασμό το επόμενο έργο του και η Universal Pictures ανακοίνωσε επίσημα ότι θα είναι μια διασκευή του έπους του Ομήρου «Η Οδύσσεια» (The Odyssey).

«Η επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν “Η Οδύσσεια” είναι ένα μυθικό έπος δράσης που γυρίζεται σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας ολοκαίνουργια τεχνολογία ταινιών IMAX» ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Universal Pictures στο Twitter. Η ταινία φέρνει το θεμελιώδες έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές οθόνες IMAX για πρώτη φορά και θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες παντού στις 17 Ιουλίου 2026, τονίζεται.

