Κρίνο και Αγκάθι: Η Μαριγώ μαθαίνει το αληθινό όνομα της νύφης της

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Νέο αποκαλυπτικό επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και αγκάθι” έρχεται απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Στέλιος αναγνωρίζει τη Λευκή στο εργοστάσιο των Αρβανιταίων, όμως εκείνη, διαλυμένη και οργισμένη, τον απαρνιέται και του λέει πως είναι η γυναίκα του Μάρκου.

Η συνάντηση τον συντρίβει, ενώ μέσα από αναμνήσεις αποκαλύπτεται πώς ο ίδιος αναγκάστηκε χρόνια πριν να την αφήσει στο ορφανοτροφείο ως Ελένη Πολυκάρπου.

Ο Μάρκος καταλαβαίνει πως η Μαριγώ έχει στείλει τον Μήτρο να ψάξει την αλήθεια για τη Λευκή και τρέχει να προλάβει το κακό.

Ο Μήτρος, όμως, έχοντας στα χέρια του πια το γράμμα της Λευκής με το πραγματικό όνομά της, ήδη φέρνει τη Γωγώ στον Γεροδήμο ως μάρτυρα εναντίον της.

Παράλληλα, η Λεμονιά αφήνει τα παλιά γράμματά της σε έμπιστα χέρια, ενώ στο σπίτι του Σκλίβα επιστρέφει η σορός του πατέρα του για την κηδεία.

Κι ενώ ο Στέλιος συγκρούεται με τη Δέσποινα και μαθαίνει πως η Λευκή γύρισε για να εκδικηθεί τον Ηλία, ο Μάρκος πληροφορείται από τη Ρηνιώ πως ο Μήτρος ξέρει την ταυτότητα της γυναίκας του και τρέχει στη χωροφυλακή για να τον σταματήσει.

Όμως, η Μαριγώ βρίσκει το τηλεγράφημα, που είχε προλάβει να στείλει ο Μήτρος, και διαβάζει πως η Ελένη είναι η Λευκή Δρογούτη…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου