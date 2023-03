Κόλαφος η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Ανδρέα Μικρούτσικο

Στο επίκεντρο βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο μία συνέντευξη που παραχώρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο περιοδικό ΟΚ!, ο οποίος αναφέρθηκε στην ερωτική σχέση που είχε με την Όλγα Τρέμη.

Το θέμα συζητήθηκε και στην εκπομπή Happy Day με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να εκφράζει κάθετα την αντίθεσή της.

«Κοινός παρονομαστής όλων μας θεωρώ ότι είναι η άποψη ότι δεν εκθέτουμε έναν άνθρωπο εν αγνοία του. Μιλάμε για μια προσωπική στιγμή 50 χρόνια πριν, που από τη στιγμή που και οι δύο δεν παρέχουν τη συναίνεση να δημοσιοποιηθεί, τότε δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιείται» σημείωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Δεν αξίζει σε μία κυρία να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι πώς ήταν η πρώτη φορά που έκανε έρωτα. Αυτή είναι μια ιδιωτική στιγμή, μια στιγμή που την κρατάει κάθε άνθρωπος σε ένα κουτάκι στην ψυχή του, στο μυαλό του και στις αναμνήσεις του και κάποιος από τους δύο τη βγάζει φέιγ βολάν και την κάνει θέμα σε περιοδικό…» συνέχισε η παρουσιάστρια για να τονίσει: «Αυτό με θίγει σαν γυναίκα, με σοκάρει και με προσβάλει. Δεν περίμενα ότι θα εκθέσει κάποιον με αυτό τον τρόπο».

Σημειώνεται ότι ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ροδόπουλος που πήρε τη συνέντευξη στον Ανδρέα Μικρούτσικο θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Facebook τόνισε ότι όσα είπε ο γνωστός παρουσιαστής για την Όλγα Τρέμη δεν ήταν off the record.

Μιχάλης Ροδόπουλος: Η απάντηση του δημοσιογράφου που πήρε την συνέντευξη στον Ανδρέα Μικρούτσικο

«Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για τη #viral συνέντευξη στο νέο τεύχος του OK! Magazine Greece που κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη στα περίπτερα… Ούτε μιλήσαμε ιδιωτικά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ούτε διανοήθηκα να τον παγιδεύσω δημοσιεύοντας off the record δηλώσεις του (για την ακρίβεια η περίφημη τελευταία ερώτηση ήταν “Ανδρέα, όντως έκανες ιδιαίτερα στην Όλγα Τρέμη;”, αγνοώντας την προσωπική σχέση τους που μου αποκάλυψε και επιπλέον, δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να αυτοσυστηθώ ξανά. Η πιάτσα είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε. Το τηλεφώνημα από τον Ανδρέα μετά τα όσα είπε στον αέρα της εκπομπής Super Katerina, κατέληξε με πολλά γέλια και πειράγματα ότι θα ακολουθήσει εξίσου ηχηρό sequel. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εισαγγελείς των social media που εντόπισαν τον νέο κατηγορούμενο», έγραψε ο Μιχάλης Ροδόπουλος.