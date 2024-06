J2US: Μουσικά ταξίδια σε όλες τις δεκαετίες από το ‘50 μέχρι σήμερα – Εκτάκτως απόψε στις 21:00

Ένα μοναδικό live, με πολλές εκπλήξεις και μουσικές αναμνήσεις! Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη, έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha με ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε όλες τις δεκαετίες από το ’50 μέχρι και σήμερα.

Τα 8 ανατρεπτικά ζευγάρια του J2US θα διαγωνιστούν στο 14ο live του show με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει τα τελευταία 70 χρόνια, με την λαμπερή κριτική επιτροπή των Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή να έχει δύσκολη αποστολή καθώς οι διαγωνιζόμενοι έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη με τις ερμηνείες τους.

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«Σκόνη και Θρύψαλα»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Beat It»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Εξαιρέσεις»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Jailhouse Rock»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Αγάπη Μου Επικίνδυνη»

Δώρα Παντέλη – Αναστάσιος Ράμμος

«Χαρτοπόλεμος»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Αχ Κορίτσι Μου»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Παλαμάκια – Παλαμάκια»

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς θα είναι τα μουσικά medley που θα απολαύσουμε από τους τραγουδιστές του show. Γιώργος Παπαδόπουλος, Τάνια, Σοφία Κουρτίδου, Αναστάσιος Ράμμος, Μαλού, Ζωή Παπαδοπούλου, Φειδίας, Σωτήρης, Ίαν Στρατής και Πηνελόπη Αναστασοπούλου θα μας ταξιδέψουν σε προηγούμενες δεκαετίες και σε θρυλικούς Έλληνες ερμηνευτές.

Δείτε εδώ το trailer :

Just the 2 of Us

Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

#J2US #alphatv