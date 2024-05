J2US: Η Έλλη Κοκκίνου σε εμφάνιση– έκπληξη και παραδοσιακό γλέντι με Χαρά Βέρρα και Γιάννη Καψάλη

Το πιο φαντασμαγορικό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, έρχεται αυτό το Σάββατο στις 21:00 στον Alpha για άλλο ένα απολαυστικό live, με πολλές εκπλήξεις και αγαπημένους καλεσμένους.

Ο λαμπερός παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης, θα υποδεχτεί αυτό το Σάββατο την μοναδική Έλλη Κοκκίνου, η οποία θα έχει έναν ρόλο – έκπληξη στο show, που θα συζητηθεί.

Στη σκηνή του J2US θα απολαύσουμε και την Χαρά Βέρρα με τον Γιάννη Καψάλη, που έρχονται να μας ξεσηκώσουν με δημοτικές επιτυχίες και να εκτοξεύσουν το κέφι στα ύψη, σε ένα παραδοσιακό γλέντι.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις και δυνατές ερμηνείες από τα 9 ζευγάρια του J2US μας περιμένουν και αυτό το Σάββατο στο show των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Δείτε εδώ το trailer:

Just the 2 of Us

Σάββατο στις 21:00 στον Alpha!