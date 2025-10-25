Η Γη της Ελιάς: Η Ασπασία δίνει εντολή συμβόλαιο θανάτου εναντίον του Δημοσθένη – Καθηλωτικά τα επόμενα επεισόδια

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά αλλά και μία σημαντική αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Η Ασπασία παραγγέλνει συμβόλαιο θανάτου εναντίον του Δημοσθένη.

Η Χριστιάνα, η επί δέκα χρόνια εξαφανισμένη κόρη της Αλεξάνδρας, δίνει σημεία ζωής.

Η Ισμήνη αποφασίζει να γίνει παρένθετη μητέρα ώστε να βοηθήσει την Αριάδνη να αποκτήσει παιδί.

Ο Στέφανος κάνει πρόταση γάμου στη Βασιλική.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 26 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου:

Επεισόδιο 30 (Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Στάθης και η Ερωφίλη ξανασμίγουν, παρόλο που εκείνος ανησυχεί για τις απειλές της Αλεξάνδρας και τη διάλυση της συνεργασίας. Η Αριάδνη ενημερώνει τον Κουράκο για τον καβγά με την Ιουλία κι εκείνος αποφασίζει να γυρίσει μια ώρα αρχύτερα στη Μάνη. Ο Δημοσθένης υπερηφανεύεται στην Αμαλία ότι καπέλωσε τον Αντώνη στη μοιρασιά, χωρίς να της αποκαλύπτει τον λόγο.

Την ίδια ώρα, ο Αντώνης παριστάνει ότι φεύγει για την Κίνα, ενώ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να πάει. Ο Μιχάλης έρχεται πιο κοντά με τη Μαρουσώ, βάζοντας σε εφαρμογή το σχέδιό του. Η Αλεξάνδρα μιλάει ανοιχτά στη Μαργαρίτα για τη ζωή της μετά την εξαφάνιση της Χριστιάνας και της εκμυστηρεύεται πως υπάρχει ένας άντρας, ο Ορέστης, που της έχει συμπαρασταθεί πολύ σ’ αυτή την ιστορία. Η Ασπασία επιστρέφει στη Μάνη και πιέζει τον Λεοντιάδη να της βρει όπλο.

Η Κούλα αντιδρά και έτσι καταλήγουν στην εναλλακτική λύση του συμβολαίου θανάτου. Ο Παυλής και η Δάφνη γίνονται ανάδοχοι γονείς του μωρού της. Η Ισμήνη ανακοινώνει στον Κωνσταντίνο πως θέλει να γίνει παρένθετη μητέρα για την Αριάδνη, αλλά εκείνος είναι κάθετα αντίθετος. Ο Αντώνης φτάνει στην Αθήνα και πέφτει στην αγκαλιά της Στέλλας (Έλενα Ολυμπίου).

Επεισόδιο 31 (Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Κωνσταντίνος δηλώνει στην Ισμήνη πως δεν πρόκειται να συναινέσει στην απόφασή της, ενώ κι ο Κουράκος είναι μουδιασμένος με την ιδέα της παρένθετης μητέρας.

Ο Λυκούργος και η Χάιδω ζητούν από την Ισμήνη να το ξανασκεφτεί, καθώς φοβούνται ότι στην πορεία θα ανακύψουν προβλήματα. Η Αριάδνη στεναχωριέται από την αντίδραση του Κωνσταντίνου, αλλά η Ισμήνη τής λέει να μην απογοητεύεται, καθώς πιστεύει ότι εκείνος χρειάζεται λίγο χρόνο και θα πεισθεί.

Η Ασπασία δείχνει πιο αποφασισμένη από ποτέ να τελειώσει με τον Δημοσθένη και η Κούλα με τον Λεοντιάδη αναλαμβάνουν να την βοηθήσουν στο παράνομο σχέδιό της.

Παράλληλα, η Αμαλία θέτει νέους όρους στον Δημοσθένη, δείχνοντας τη δύναμή της. Ο Αντώνης περνάει στιγμές χαλάρωσης με τη Στέλλα, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να πάει στη Μάνη μαζί με τον Μανώλη.

Ο Μιχάλης ψάχνει τα πράγματα της Μαρουσώς κι ενημερώνει τον Κουράκο για τα ευρήματά του. Η Μαλένα τσιγκλάει τον Στέφανο να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Βασιλική.

Η Αλεξάνδρα δέχεται την επίσκεψη ενός δικηγόρου που έρχεται να διεκδικήσει το μερίδιο από την περιουσία της Χριστιάνας, της κόρης της η οποία είναι εξαφανισμένη εδώ και δέκα χρόνια.

Επεισόδιο 32 (Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Αλεξάνδρα από τη μία χαίρεται, γιατί συνειδητοποιεί ότι η Χριστιάνα ζει, από την άλλη είναι σε σοκ, καθώς η κόρη της δεν θέλει καμία επαφή με την οικογένεια.

Η Μαργαρίτα ενημερώνεται για το γεγονός και αποφασίζει να πάεις στην Κρήτη για να συμπαρασταθεί στη φίλη της. Ο Κωνσταντίνος εξακολουθεί να είναι ανυποχώρητος ως προς τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, ενώ ο Λυκούργος και ο Στάθης προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ο Παυλής νιώθει ότι η Δάφνη τον παραμελεί για χάρη του μωρού και βάζει τους όρους του.

Ο Μιχάλης συνεχίζει ακάθεκτος να ψάχνει τα πράγματα της Μαρουσώς και, αυτή τη φορά, βρίσκει τον φάκελο με τα μετρητά. Ο Μανώλης κι η Ερωφίλη φτάνουν στη Μάνη και ο Στάθης ζητά από την Ερωφίλη να μείνει στο σπίτι του.

Ο Στέφανος κάνει πρόταση γάμου στη Βασιλική, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περίμενε.

Επεισόδιο 33 (Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 22:00)

Ο Λεοντιάδης βάζει δικό του άνθρωπο να εκτελέσει επίθεση εναντίον του Δημοσθένη. Η Δάφνη ζητά από τον Παυλή κάτι σημαντικό που αφορά στο μωρό τους, αλλά εκείνος αρνείται να ικανοποιήσει την επιθυμία της, προκαλώντας ένταση ανάμεσά τους.

Ο Μανώλης παίζει με τα νεύρα του Δημοσθένη, λέγοντάς του πως η Ασπασία έχει υποψήφιο γαμπρό από την Κρήτη και η ζήλια του φουντώνει. Η Ιουλία βλέπει την Ερωφίλη στο ελαιοτριβείο και ξεσπάει, αφού γνωρίζει καλά πως είναι το νέο φλερτ του Στάθη. Λίγο αργότερα, ένας δικαστικός επιμελητής επιδίδει στην Αθηνά μια αγωγή της Ιουλίας που θα φέρει τα πάνω-κάτω.

Η Χριστιάνα κάνει επιτέλους το βήμα και τηλεφωνεί στην Ερωφίλη. Οι δύο αδελφές μιλούν για πρώτη φορά, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Η ρήξη ανάμεσα στην Ισμήνη και τον Κωνσταντίνο κορυφώνεται όταν εκείνος την απειλεί με διαζύγιο κι εκείνη το αποδέχεται ψύχραιμα, αποφασισμένη να γίνει παρένθετη μητέρα με όποιο κόστος.

Ο Δημοσθένης δέχεται τρεις σφαίρες στη σπονδυλική στήλη. Ο δράστης διαφεύγει, αλλά όταν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του θα είναι ένα γνώριμο πρόσωπο.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού