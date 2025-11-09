Grand Hotel: Απόψε το πιο ανατρεπτικό επεισόδιο της χρονιάς

Νάντια Ρηγάτου

Media

Τίποτα δεν θα είναι ίδιο μετά το σημερινό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel“, απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταφεύγουν στον αστυνόμο Κομνηνό, ενώ εκείνος ανακρίνει τον Βλάσση για την δολοφονία της Ρεγγίνας Θωμοπούλου.

Η Φρίντα βλέπει τον Βλάσση σε δύσκολη θέση και, κόντρα σε όλους, παίρνει την απόφαση να αναλάβει την υπεράσπισή του. Έτσι, θα μάθει από τον Βλάσση τη σχέση της Κυβέλης με τον θάνατο της Θωμοπούλου.

Ο Άρης παγιδεύει τον Ρήγα για να κάνει την λάθος κίνηση, κανείς, όμως, δεν υποψιάζεται αυτόν που τους παρακολουθεί και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η Αλίκη μπαίνει στο δωμάτιο του Αλέξανδρου και βρίσκει τον φάκελο της υπόθεσης της Βασιλικής.

Η μεγάλη αλήθεια για τον πραγματικό δολοφόνο της θα έρθει στο φως…

Την ίδια στιγμή, σ’ ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η Σμαρούλα διαβάζει ένα γράμμα της Αλίκης, ενώ δίπλα της, εκείνος που όλοι έχουν για νεκρό, ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια του…

12:16 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

