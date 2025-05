Eurovision 2025: Η στιγμή που η Μαρίνα Σάττι ερμήνευσε… Σελίν Ντιόν – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision έναν χρόνο μετά την εμφάνισή της με το «Zari», αυτή τη φορά όχι ως διαγωνιζόμενη, αλλά στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος στη θρυλική Σελίν Ντιόν, το βράδυ της Τρίτης, 13 Μαΐου, στον Α’ Ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού.

Η Καναδή τραγουδίστρια, που το 1988 εκπροσώπησε την Ελβετία με το εμβληματικό «Ne Partez Pas Sans Moi» και κατέκτησε την πρώτη θέση, είδε τότε την καριέρα της να εκτοξεύεται διεθνώς. Η νίκη της παραμένει ιστορική, καθώς η Ελβετία δεν είχε καταφέρει να επαναλάβει την επιτυχία αυτή για δεκαετίες. Χρειάστηκε να περάσουν 36 χρόνια, έως ότου το 2024 ο Nemo κερδίσει για τη χώρα με το τραγούδι «The Code», φέρνοντας τη διοργάνωση πίσω στην ελβετική επικράτεια.

Η φετινή Eurovision 2025, που φιλοξενείται στην Ελβετία, δεν θα μπορούσε να μην αποδώσει τιμή στην καλλιτέχνιδα που καθόρισε τη μουσική της ταυτότητα. Στο διάστημα ανάμεσα στη λήξη των διαγωνιστικών εμφανίσεων του Α’ Ημιτελικού και την ανακοίνωση των δέκα χωρών που πέρασαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (17 Μαΐου), παρουσιάστηκε ένα αφιέρωμα στην ιστορία του θεσμού, με αναφορά στη γέννηση της Eurovision στο Λουγκάνο το 1956, με τη συμμετοχή των δύο παρουσιαστριών της βραδιάς.

marina satti the woman that you are #eurovisiongr pic.twitter.com/bIS2UAXSOO

— iratus (@iratuselordi) May 13, 2025