Eurovision 2022: Έλαμψε η Ανδρομάχη με το «Ela» – ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Ανδρομάχης για την Κύπρο στον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2022 που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η νεαρή τραγουδίστρια διεκδικεί ένα από τα δέκα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η Ανδρομάχη εμφανίστηκε στην 9η θέση με το «Ela». Ερμήνευσε το τραγούδι μέσα σε ένα κοχύλι σαν μια άλλη αναδυόμενη Αφροδίτη. Το σκηνικό με το κοχύλι- το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της Eurovision 2022- άλλαζε χρώματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης της Ανδρομάχης. Λίγο πριν το πρώτο ρεφρέν του “Ela”, στη σκηνή εμφανίστηκαν δύο χορεύτριες με αέρινα φορέματα.

Η Ανδρομάχη έκλεψε τις εντυπώσεις και απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Guarantee you’re gonna be hearing this bonafide bop from Andromache in bars around Europe all summer. 🇨🇾☀️ #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/eJI9TN5ArH

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022