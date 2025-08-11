ΕΡΤ: Η… πάσα από το Eurobasket και οι αλλαγές στην πρωινή και τη μεσημεριανή ζώνη

Με… τρίποντα από την εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκινά το επαναλανσάρισμα του ΕΡΤnews ενόψει της νέας σεζόν, σύμφωνα με την Reallife.

Η απόφαση της διοίκησης της δημόσιας τηλεόρασης να ενισχύσει το 24ωρης ειδησεογραφίας κανάλι και να μετατρέψει την ΕΡΤ1 σε αμιγώς ψυχαγωγικό τηλεοπτικό σταθμό μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή.

Η νέα εποχή του ΕΡΤnews ξεκινά με… πάσα από τους φιλικούς αγώνες της εθνικής ομάδας και στη συνέχεια με το Eurobasket. Σύμφωνα με πληροφορίες, με στόχο να πριμοδοτηθεί σε επίπεδο τηλεθέασης, το ΕΡΤnews θα μεταδώσει συνολικά πέντε αγώνες της εθνικής ομάδας μπάσκετ μέσα στον επόμενο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, η αρχή θα γίνει στις 14 Αυγούστου. Το ΕΡΤnews θα μεταδώσει τον φιλικό αγώνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη απέναντι στο Μαυροβούνιο που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη. Η φάση των φιλικών αγώνων θα λήξει στις 24 Αυγούστου, με το ΕΡΤnews να μεταδίδει ζωντανά την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας κόντρα στη Γαλλία.

Το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ θα δώσει το «παρών» και στην πρώτη φάση του Eurobasket. Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τον σχεδιασμό που έχει εκπονήσει η διοίκηση της ΕΡΤ, το ΕΡΤnews θα μεταδώσει συνολικά τρεις από τους πέντε αγώνες της εθνικής μας ομάδας στη φάση των ομίλων (27 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου), με τους άλλους δύο να βγαίνουν στον αέρα της ΕΡΤ1.

Τέλος, η φάση των νοκ άουτ (από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου) θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 για να ενισχύσει και το λανσάρισμα του νέου προγράμματός της στην prime time. Η μετάβαση στη νέα εποχή με διαχωρισμό στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 και του ΕΡΤnews θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η εκπομπή «Συνδέσεις» με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα θα κάνει πρεμιέρα τέλη Αυγούστου με παράλληλη μετάδοση σε ΕΡΤ1 και ΕΡΤnews, ενώ από τα μέσα Σεπτεμβρίου θα περάσει οριστικά και αποκλειστικά στο ενημερωτικό κανάλι. Στο επόμενο πρωινό slot θα συνεχίσει ο Γιώργος Σιαδήμας χωρίς συμπαρουσιάστρια, ενώ στη ζώνη 13:00 με 15:00 εγκαινιάζεται νέα εκπομπή με τον Γιώργο Κακούση και τη Νικολέτα Κρητικού.