Χειμαρρώδης ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για την αντιμετώπιση των non binary ατόμων από τα media: «Αυτό που με έχει ενοχλήσει είναι η υποκρισία» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, το πρωινό της Τετάρτης (2/10), στον Alpha. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός stand up comedian κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον ντόρο που προκάλεσε η σάτιρα του Μάρκου Σεφερλή για τα non binary άτομα.

Ειδικότερα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν νομίζω πως είμαι αρμόδιος εγώ να κρίνω την προσπάθεια σάτιρας ενός σκετς που κάνει ο Μάρκος Σεφερλής. Εμένα αυτό που με έχει ενοχλήσει είναι η υποκρισία του πράγματος και από τα media, το λέω ευθέως. Θα μπορούσα να μην το πω αλλά έχω μάθει να μην κρύβομαι».

«Σχετικά με τα non binary άτομα δεν βλέπω ένα ενδιαφέρον για τα πραγματικά και ουσιαστικά τους προβλήματα. Δηλαδή το να επικεντρωθούμε στο αν ο Μάρκος Σεφερλής προσέβαλε με ένα σκετσάκι τη non binary, δεν είναι μόνο αυτό. Αναλώνουν τηλεοπτικό χρόνο όταν τα non binary άτομα συνεχίζουν να τρώνε μπουνιές στο δρόμο. Συνεχίζουν να δέχονται μπούλινγκ παντού. Συνεχίζουν να έχουν ρατσιστικές συμπεριφορές σε κάθε σημείο από πάρα πολύ κόσμο και να τα διώχνουν από το σπίτι».

«Δεν έχουν αναδειχθεί αυτά τα θέματα. Δηλαδή αν βάλεις τηλεοπτικό χρόνο, πολλοί υπερασπίζονται τα non binary άτομα, κυρίως κλείνοντας το μάτι και σε κοινό, χωρίς όμως να εμβαθύνουν στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κοινότητα» πρόσθεσε, ακόμα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.

