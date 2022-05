BBC: Viral ο παρουσιαστής που “πιάστηκε” να τρώει κρουασάν στον “αέρα”

Viral έγινε ο παρουσιαστής του BBC News ο οποίος, ενώ μετέδιδε τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, “συνελήφθη” να τρώει το κρουασάν του.

Η κάμερα επέστρεψε νωρίτερα από το αναμενόμενο, προφανώς, στο στούντιο, με τον Huw Edwards να μην έχει προλάβει να φάει τη λιχουδιά του. Αντί να προσποιηθεί τον… άνετο, εκείνος σκούπισε τα χείλη του και απευθυνόμενος στο τηλεοπτικό κοινό είπε: “Θα παραδεχτώ πως έτρωγα το κρουασάν μου, μόλις το τελείωσα, ντρέπομαι που το λέω αλλά ορίστε! Είναι είκοσι λεπτά πριν από τις 6 το πρωί!”

Οι χρήστες του twitter αποθέωσαν τον παρουσιαστή του BBC που δήλωσαν εντυπωσιασμένοι ότι παρ’ όλο που πιάστηκε στα πράσα να τρώει, δεν υπήρχαν ψίχουλα μπροστά του. Toν χαρακτήρισαν τολμηρό και είπαν ότι αυτές τις ειδήσεις χρειάζονται.

UPDATE: Sir John Curtice has NOT yet eaten a croissant but has been reassured that he will receive one. pic.twitter.com/ra671I24e7

