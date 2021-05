ΑΝΤ1: Τρία ριάλιτι και ένα σόου στη φαρέτρα του καναλιού - Τα πρόσωπα και... οι καραμπόλες

Με δυναμική ενεργοποίηση στον τομέα του ψυχαγωγικού προγράμματος θα «απαντήσει» στον ανταγωνισμό ο ΑΝΤ1 την προσεχή σεζόν, «κλειδώνοντας» μεγάλα διεθνή φορμάτ. Στη φαρέτρα του καναλιού κεντρική θέση θα έχουν τρία ριάλιτι, τα οποία μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, ενώ θα κατανεμηθούν διαδοχικά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο ΑΝΤ1 επέλεξε το μαγειρικό ριάλιτι «Game of chefs», εξασφάλισε τα δικαιώματα του «I’m a celebrity, get me out of here» σε ένα μεσαιωνικό κάστρο στην Πολωνία, σχεδιάζει και δεύτερο κύκλο της «Φάρμας», ενώ «τρέχει» παράλληλα και το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» σε επίπεδο σόου. Πρώτο στη «μάχη» θα ρίξει ο ΑΝΤ1 το μαγειρικό «Game of chefs», το οποίο ανεβάζει τη θερμοκρασία με απαιτητικές δοκιμασίες και τρεις εγνωσμένου κύρους σεφ-κριτές να αναζητούν τον νικητή που θα σηκώσει το έπαθλο. Το διεθνές φορμάτ, που προέρχεται από το Ισραήλ και έχει μεταδοθεί με επιτυχία στη Γερμανία και στη Ρουμανία, πήρε το «πράσινο φως» και θα είναι αυτό που θα υψώσει την αυλαία του προγράμματος του ΑΝΤ1 τον Σεπτέμβριο.

Το κανάλι βρίσκεται σε πυρετώδεις διεργασίες για να συστήσει την ομάδα των κριτών, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάνει κρούσεις και σε πρόσωπα από… αντίπαλα στρατόπεδα για να στελεχώσει την κριτική επιτροπή. Επιπλέον, ενώ στο πρωτότυπο φορμάτ δεν υπάρχει ρόλος παρουσιαστή, ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει να κάνει παραλλαγή και προτείνει την εν λόγω θέση στη Μαρία Μπεκατώρου, που βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για την ανανέωση του συμβολαίου της. Η παρουσιάστρια έχει ανάλογη εμπειρία, καθώς έχει παρουσιάσει στο παρελθόν το «Master chef Junior», εδώ, ωστόσο, οι τόνοι αναμένεται να είναι ανεβασμένοι και ο ανταγωνισμός στα ύψη, με καθαρόαιμο ριάλιτι πρόγραμμα στο οποίο δεν την έχουμε ξαναδεί. Σε εκκρεμότητα παραμένει, στο μεταξύ, η θέση του παρουσιαστή για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο», που αρχικά προοριζόταν για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής θα συνεχίσει το «The 2night show», ενώ το όνομά του «παίζει» δυνατά για το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Δεδομένου ότι είναι μάλλον αδύνατο να κάνει και τις τρεις εκπομπές, ο Γρ. Αρναούτογλου κλήθηκε από τον ΑΝΤ1 να επιλέξει δύο εξ αυτών και τελικά κέρδισε ο… εκατομμυριούχος.

Στη συνέχεια, για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» έγινε μια διερευνητική κρούση στον Σάκη Τανιμανίδη, ο οποίος έχει διατελέσει μέλος της κριτικής επιτροπής (επί ΣΚΑΪ). Ακόμα δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση, καθώς δεν είναι βέβαιο πότε θα βγει στον αέρα το ψυχαγωγικό σόου. Στόχος του ΑΝΤ1 είναι να μη μεταδοθεί βεβιασμένα, αλλά μόνο όταν θα έχουν συγκεντρωθεί όντως σημαντικά ταλέντα, και έτσι δεν αποκλείεται να το δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν, οπότε θα συμπέσει με τη «Φάρμα». Αν δεν βρεθεί λύση για την αξιοποίηση της Μ. Μπεκατώρου στο «Game of chefs», είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να της προταθεί η παρουσίαση του «Ελλάδα έχεις ταλέντο». Αρχικά το κανάλι τής είχε προτείνει να αναλάβει θέση στην κριτική επιτροπή του talent show, την οποία απέρριψε. Στο ανακάτεμα των προσώπων που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ΑΝΤ1 μπαίνει και η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον σταθμό για άλλα δύο χρόνια. Εκτός από το «Rouk Zouk» που αυτονόητα θα συνεχιστεί, η παρουσιάστρια μπορεί να αξιοποιηθεί και στην παρουσίαση σόου, θέτοντας εμμέσως υποψηφιότητα για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο»