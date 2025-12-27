Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοόλ, ζώνες και κράνος – Τι δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων ημερών

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοόλ, ζώνες και κράνος τις ημέρες των εορτών. Δεκάδες εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα οικονομικά και διοικητικά πρόστιμα. Η χαμηλότερη ποινή προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Με ηχητικές σημάνσεις από τις σφυρίχτρες, αναμμένους φακούς και κρατώντας στα χέρια τους μετρητές αλκοόλ, αστυνομικοί της τροχαίας σταματούν και ελέγχουν διερχόμενους οδηγούς. Στόχος της αστυνομίας είναι όπως κάθε χρόνο η πρόληψη, για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Ανήμερα Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκαν 8.763 έλεγχοι στην Αττική και εντοπίστηκαν 92 οδηγοί θετικοί στο αλκοτέστ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, με ελέγχους σε ζώνες, κράνη, διπλώματα, ΚΤΕΟ, νόμιμη λειτουργία ταξί και επικίνδυνες παραβάσεις. Τα πρόστιμα και η αφαίρεση διπλωμάτων και πινακίδων εφαρμόζονται όπου προβλέπεται.

Δυο μέρες μετά τα Χριστούγεννα και η τροχαία εξακολουθεί να πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ενόψει των γιορτών.

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία των δυο τελευταίων ημερών, καθώς οι οδηγοί φαίνεται να συμμορφώνονται ολοένα και περισσότερο, με λίγους να εντοπίζονται στη μέθη πρώτης κατηγορίας, εικόνα που κρίνεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

«Σήμερα είναι μια μέρα αρκετά ήρεμη, οι έλεγχοι που έχουμε διενεργήσει ως τώρα (4:30 τα ξημερώματα) είναι περίπου 2000 και οι παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί είναι 12 μέχρι στιγμής, ανάμεσα στις οποίες βεβαιώθηκε πρόστιμα σε ένα οδηγό που είχε ξεπεράσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ, που οδηγεί στο πλημμέλημα και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ τα υπόλοιπα 11 είναι τα περισσότερα στην πρώτη κατηγορία, που το πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ και αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για ένα μήνα και περίπου 3-4 στη δεύτερη κατηγορία, όπου υπάρχει πρόστιμο 400 ευρώ και 90 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης», ανέφερε ο ανθυπαστυνόμος Παντελής Σκόνδρας, μιλώντας στην ΕΡΤ