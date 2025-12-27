Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοόλ, ζώνες και κράνος – Τι δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων ημερών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τροχαία, έλεγχοι
φωτογραφία αρχείου

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοόλ, ζώνες και κράνος τις ημέρες των εορτών. Δεκάδες εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα οικονομικά και διοικητικά πρόστιμα. Η χαμηλότερη ποινή προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Με ηχητικές σημάνσεις από τις σφυρίχτρες, αναμμένους φακούς και κρατώντας στα χέρια τους μετρητές αλκοόλ, αστυνομικοί της τροχαίας σταματούν και ελέγχουν διερχόμενους οδηγούς. Στόχος της αστυνομίας είναι όπως κάθε χρόνο η πρόληψη, για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Ανήμερα Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκαν 8.763 έλεγχοι στην Αττική και εντοπίστηκαν 92 οδηγοί θετικοί στο αλκοτέστ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, με ελέγχους σε ζώνες, κράνη, διπλώματα, ΚΤΕΟ, νόμιμη λειτουργία ταξί και επικίνδυνες παραβάσεις. Τα πρόστιμα και η αφαίρεση διπλωμάτων και πινακίδων εφαρμόζονται όπου προβλέπεται.

Δυο μέρες μετά τα Χριστούγεννα και η τροχαία εξακολουθεί να πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ενόψει των γιορτών.

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία των δυο τελευταίων ημερών, καθώς οι οδηγοί φαίνεται να συμμορφώνονται ολοένα και περισσότερο, με λίγους να εντοπίζονται στη μέθη πρώτης κατηγορίας, εικόνα που κρίνεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

«Σήμερα είναι μια μέρα αρκετά ήρεμη»

«Σήμερα είναι μια μέρα αρκετά ήρεμη, οι έλεγχοι που έχουμε διενεργήσει ως τώρα (4:30 τα ξημερώματα) είναι περίπου 2000 και οι παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί είναι 12 μέχρι στιγμής, ανάμεσα στις οποίες βεβαιώθηκε πρόστιμα σε ένα οδηγό που είχε ξεπεράσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ, που οδηγεί στο πλημμέλημα και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ τα υπόλοιπα 11 είναι τα περισσότερα στην πρώτη κατηγορία, που το πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ και αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για ένα μήνα και περίπου 3-4 στη δεύτερη κατηγορία, όπου υπάρχει πρόστιμο 400 ευρώ και 90 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης», ανέφερε ο ανθυπαστυνόμος Παντελής Σκόνδρας, μιλώντας στην ΕΡΤ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ποιο hobby μειώνει κατά 39% τις πιθανότητες να τη νόσο

Τεστ οπτικής αντίληψης IQ: Πόσους αριθμούς εντοπίζετε στο σκίτσο με τον άνδρα – Δεν είναι 2

Οι πολιτικές εφημερίδες 27/12/2025

Επίδομα παιδιού 2026: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή της πρώτης δόσης και τα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:55 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σε νέους αποκλεισμούς προχωρούν σήμερα οι αγρότες – Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς 

Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, οι ...
07:22 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Καταφθάνει η «ψυχρή εισβολή» με ισχυρούς βοριάδες – Πού θα σημειωθούν βροχές σήμερα

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, με βοριάδες στ...
03:20 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος Δημήτριος: Σκύλος σώθηκε την τελευταία στιγμή από κατάρρευση αυλής στο ρέμα της Πικροδάφνης – ΒΙΝΤΕΟ

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή γλίτωσε ένας σκύλος στον Άγιο Δημήτριο, όταν κατέρρευσε η αυ...
22:50 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Σε τρεις φάσεις ο μηχανισμός θανάτου – Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του γιου της

Για περισσότερα από τρία χρόνια, θεωρούνταν πως η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, αποκοιμήθηκε με ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα