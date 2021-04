Και τώρα, ποιος θα πάρει τη θέση της Βίκυς Καγιά στο «GNTM»; Προς την ανεύρεση νέου προσώπου, χωρίς απαραίτητα τηλεοπτική εμπειρία, για την τέταρτη θέση του κριτή στο «Greece’s next top model» κινείται το Star, μετά την ανακοίνωση ότι η Β. Καγιά αποχωρεί από το ριάλιτι μοντέλων, για να αναλάβει την παρουσίαση του «Dancing with the stars». Για τη θέση αναζητείται γυναίκα με εμπειρία στον χώρο του modeling, ενώ δεν θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη σχέση με την τηλεόραση, καθώς ούτε οι άλλοι κριτές, Αγγελος Μπράτης, Δημήτρης Σκουλός και Ζενεβιέβ Μαζαρή, είχαν τέτοια εμπειρία πριν επιλεγούν για το «GNTM». Το σενάριο επιστροφής της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έχει σχεδόν αποκλειστεί. Και λέμε «σχεδόν», γιατί, ενώ επισήμως τόσο ο Alpha, που τονίζει την ύπαρξη συμβολαίου, όσο και το Star, που δεν επιθυμεί να κοιτάξει πίσω αλλά μπροστά, το διαψεύδουν, όμως ανεπισήμως πηγές κρατούν ανοιχτό ένα έστω μικρό ενδεχόμενο, λέγοντας «ποτέ μη λες ποτέ».

Πηγή: Reallife