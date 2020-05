Το “Κιβωτός” τραγούδησαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Χρήστος Ζώτος στο επεισόδιο του Just the two of Us. Το ζευγάρι δεν έκανε καλή εμφάνιση, με αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο θετικά τα σχόλια της κριτικής επιτροπής. Η Δέσποινα Βανδή της είπε ότι περιμένει τη στιγμή που θα της πει «Μπράβο», ενώ η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σχολίασε ότι όταν βλέπει την εκπομπή τη βάζει στο...mute. Πάντως, δεν δίστασε να τραγουδήσει και acapella όταν της το ζήτησαν οι κριτές του J2US.

Κάποια στιγμή, ενώ άκουγε τα σχόλια η Κωνσταντίνα είπε: "Λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψιν ότι μου λέτε και βλέπω και όλη την εκπομπή για να διορθώνω…". "Τους άλλους" σχολίασε η Μαρία Μπακοδήμου, με την παρουσιάστρια να παρεμβαίνει να πετάει ένα "καρφί": "Μαρία μου, τι έχεις πάθει; Πρόσεχε, θα δαγκώσεις τη γλώσσα σου σήμερα…"