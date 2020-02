Πρόβες για τη συμμετοχή της στο Just The 2 Of Us έχει ξεκινήσει η Χριστίνα Παππά. Όπως αποκάλυψε στην κάμερα του Open αποκάλυψε ότι δεν θα πει βαριά τραγούδια. "Η φωνή μου είναι πολύ νιάου νιάου βρε γατούλα" είπε η ηθοποιός.

"Αν μου πουν περίεργα, θα απαντήσω κι εγώ περίεργα. Είμαι αυθόρμητη. "Ναι σίγουρα θα σε κρίνουν εφόσον υπάρχει κριτική επιτροπή, αλλά πάμε να γελάσουμε, να περάσουμε καλά, να γελάσει και ο κόσμος" επεσήμανε η Χριστίνα Παππά αναφορικά με την κριτική που ενδεχομένως της κάνουν στο σόου.

Επίσης, είπε ότι θα δεχόταν πρόσκληση να πάει καλεσμένη στο My Style Rocks αν και δεν της αρέσει να κρίνει.

