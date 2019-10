Ο Σάκης Ρουβάς και ο Πάνος Μουζουράκης εντυπωσιάστηκαν από τη φωνή της παίκτριας που ερμήνευσε το "You can leave your hat on", αλλά μόλις την είδαν έμειναν άφωνοι.

Οι δυο άνδρες του The Voice έμειναν με το στόμα ανοιχτό και μόλις είδαν την αντίδρασή τους, η Έλενα Παπαρίζου και Ελεονώρα Ζουγανέλη δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και γύρισαν κι εκείνες τις καρέκλες τους. Αν και όπως είπαν γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να την διεκδικήσουν.