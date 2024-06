Τρύφωνας Σαμαράς: «Kοιτάζω τον καθρέφτη και λέω “φτου σου, κούκλα μου” – Έτσι έλεγε και η Βουγιουκλάκη»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα παραχώρησε ο Τρύφωνας Σαμαράς. Ο γνωστός κομμωτής, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τις πλαστικές επεμβάσεις, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Στην αρχή, ο Τρύφωνας Σαμαράς είπε: «Δεν με αγχώνει που μεγαλώνω, κοιτάζω τον καθρέφτη και λέω «φτου σου, κούκλα μου». Έτσι έλεγε και η Βουγιουκλάκη. Δεν είμαι υπέρ των υπερβολικών πλαστικών επεμβάσεων, όσες φορές έκανα κάτι έγινα χειρότερα».

Σχετικά με την τηλεόραση, ο γνωστός κομμωτής εξήγησε ότι: «Δεν νομίζω ότι θα έκανα για παρουσιαστής. Ταιριάζω καλύτερα δίπλα στον παρουσιαστή γιατί νομίζω ότι είμαι το ζουζούνι, αυτός που θα πειράζει τον παρουσιαστή. Νομίζω ότι ο καθένας έχει τον ρόλο του. Δεν στεναχωριέμαι που δεν είμαι στην τηλεόραση, γιατί ο κόσμος πια δεν βλέπει τόσο».

«Στην αρχή φοβόμουν να πάω στο «I’m celebrity get me out of here», αλλά μετά ήθελα να μείνω, όμως η συνωμοσία που έγινε εκεί με έβγαλε έξω. Είδα ότι μπορώ να αντέξω, αφού λέω ότι και στο «Survivor» μπορώ να πάω. Μου αρέσει να τσαλακώνομαι, μπορώ να γίνω και Ρένα Βλαχοπούλου και Δημήτρης Χορν», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την προσωπική του ζωή, ο Τρύφωνας Σαμαράς απάντησε: «Είμαι ελεύθερο πουλί και κελαηδάω από κανάρα σε κανάρα. Με φλερτάρουν πολύ. Θα κάνω την πρώτη κίνηση, δεν έχω πρόβλημα. Φυσικά πρέπει να ξέρεις, ότι όταν κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση και να φας χυλόπιτα πρέπει να το δεχτείς».