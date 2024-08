Τι είναι το σύνδρομο Angelman – Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Κόλιν Φάρελ για την σπάνια διαταραχή του γιου του

Συγκλόνισε ο Κόλιν Φάρελ ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την σπάνια νευρογενετική διαταραχή του γιου του. Ο διάσημος ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People είπε ότι αρκετά παιδιά με την ίδια πάθηση δεν μπορούν να περπατήσουν, ο γιος του όμως αποδείχτηκε αποφασισμένος και δυνατός για να κάνει έστω και λίγα βήματα.

Σημειώνεται ότι ο γιος του κατάφερε να κάνει τα πρώτα του βήματα στην ηλικία των 20 ετών, ύστερα από τεράστιες προσπάθειες.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα πρώτα βήματα του Τζέιμς», είπε ο Κόλιν Φάρελ. «Ήταν τόσο βαθύ. Ήταν μαγικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπο της αποφασιστικότητας πάνω του καθώς περπατούσε προς το μέρος μου. Έκανε περίπου έξι βήματα και ξέσπασα σε κλάματα. Ήταν καταπληκτικό… ήταν τόσο συντριπτικά όμορφο», ανέφερε ο 48χρονος Ιρλανδός ηθοποιός, που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στο “The Banshees of Inisherin (2022)” .

Colin Farrell is starting a foundation to help children and young adults with disabilities prepare for greater independence through advocacy, education and innovative programs.

His son James has a rare debilitating disorder called Angelman Syndrome.

“I want the world to be kind… pic.twitter.com/sUjc5dOrpa

— Film Updates (@FilmUpdates) August 7, 2024