Τατιάνα Μπλάτνικ: Αγνοείται ο πατριός της στο Μαλιμπού

Από το βράδυ του Σαββάτου (18/5) αγνοείται ο πατριός της Τατιάνα Μπλάτνικ, Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ, στο Μαλιμπού, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις αρχές.

Ο 53χρονος εθεάθη για τελευταία φορά αργά το βράδυ του Σαββάτου και πιο συγκεκριμένα στη 1:10 π.μ., ενώ φορούσε ένα μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι και ήταν ξυπόλυτος.

