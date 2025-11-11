Τάμτα: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – Η σπάνια φωτογραφία από τα πρώτα χρόνια της μητρότητας

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τάμτα
Φωτογραφία: Instagram/officialtamta

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (11/11) ημέρα για την Τάμτα, καθώς έχει τα γενέθλιά της η κόρη της, Άννυ. Η αγαπημένη τραγουδίστρια στις 11 Νοεμβρίου του 1995 έγινε μητέρα, σε ηλικία μάλιστα μόλις 14 ετών. Η καλλιτέχνις και ευτυχισμένη μαμά, έκανε μία πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στο παιδί της.

Συγκεκριμένα, η Τάμτα δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε στα πρώτα χρόνια της μητρότητας, να κοιμάται ενώ δίπλα της βρίσκεται ένα πολύ γλυκό νήπιο, το οποίο κοιτάει την κάμερα.

Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια έχει γράψει: «Εσύ και εγώ. Δεν ξέρω ποια μεγάλωσε ποια. Ξέρω μόνο πως μεγαλώνουμε μαζί! Χρόνια πολλά κορίτσι μου».

Τάμτα

