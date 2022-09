Τα Spaghetti Western με τον Clint Eastwood που άφησαν εποχή

Τα Spaghetti Western είναι μία υποκατηγορία των western ταινιών του κινηματογράφου, που όμως η παραγωγή τους γινόταν στην Ευρώπη και όχι στο Hollywood.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Κορυφώθηκαν κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’60, με το ιδιαίτερο στυλ του Ιταλού κινηματογραφιστή, σκηνοθέτη και παραγωγού Sergio Leone. Ο οποίος χρησιμοποίησε ως πρωταγωνιστή τον μοναδικό Clint Eastwood, που έπαιζε τον αντιήρωα καουμπόι χωρίς όνομα, αξύριστο, σαρκαστικό, με το ένα μάτι μισόκλειστο σαν να σημαδεύει μονίμως, με το σιγαρίλο στο στόμα και το πόντσο σαν πανοπλία και ο οποίος κατά κάποιον τρόπο απομυθοποίησε τον παραδοσιακό τρόπο που γινόντουσαν οι αμερικάνικες καουμπόικες ταινίες, γνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα μεγάλη παγκόσμια επιτυχία. Ο τρίτος πολύ σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας, εκτός του σκηνοθέτη και του πρωταγωνιστή, ήταν ο συνθέτης στις υπέροχες μουσικές, που δεν ήταν άλλος από τον μεγάλο Ennio Morricone.

Σύμφωνα με έναν βετεράνο ηθοποιό των spaghetti western ταινιών, τον Ισπανό Aldo Sambrell, ο όρος “spaghetti western” προήλθε από έναν Ισπανό δημοσιογράφο ονόματι Alfonso Sánchez. Εκτός από Spaghetti Western, βγήκαν στην συνέχεια και άλλες ονομασίες για να χαρακτηρίσουν τις εν λόγω παραγωγές, όπως Italian Western ή Macaroni Western ή Western Αll’italiana ή Italo-Western. Μάλιστα κάποιες αντίστοιχες παραγωγές που είχαν γυριστεί αποκλειστικά στην Ισπανία, είχαν ονομαστεί ως Paella Western.

Γυρίστηκαν περίπου 600 καουμπόικες ταινίες στην Ευρώπη την περίοδο μεταξύ 1960 και 1978. Οι περισσότερες των Spaghetti Western ήταν διεθνείς συμπαραγωγές μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Μερικές φορές συμμετείχαν και άλλες χώρες στην παραγωγή, όπως η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Βρετανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Γιουγκοσλαβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνήθως οι ταινίες αυτές έβγαιναν ιταλόφωνες, αλλά μετά έβγαιναν εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες. Ο σκηνοθέτης ήταν Ιταλός, το τεχνικό προσωπικό Ιταλοϊσπανοί και ηθοποιοί Ιταλοί, Ισπανοί και μερικές φορές Δυτικογερμανοί και Αμερικάνοι.

Ήταν ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού, που γυριζόντουσαν στα στούντιος της Cinecittà στην Ρώμη και σε διάφορα εξωτερικά locations στην Ιταλία και την Ισπανία. Μερικά σετ όπου γυριζόντουσαν spaghetti western, μετατράπηκαν σε θεματικά πάρκα, όπως το “Texas Hollywood” στην επαρχία της Almería στην Ισπανία, το “Mini Hollywood” ή “Oasys” κοντά στην πόλη Tabernas στην Ανδαλουσία και το “Western Leone” στην ίδια περιοχή. Επίσης πολλά γυρίσματα έγιναν στην κεντρική και νότια Ιταλία.

Η τριλογία που εκτόξευσε το είδος των spaghetti western ήταν οι ταινίες: “A Fistful of Dollars” (1964), “For a Few Dollars More” (1965), όπου συμπρωταγωνιστούσαν οι Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté και Klaus Kinski και “The Good, the Bad and the Ugly” (1966), όπου συμπρωταγωνιστούσαν οι Eli Wallach και Lee Van Cleef. Και τα τρία φιλμς είχαν για σκηνοθέτη τον Sergio Leone, για πρωταγωνιστή τον Clint Eastwood και για συνθέτη της μουσικής τον Ennio Morricone. Η dream team της επιτυχίας των spaghetti western. Δίπλα στην κλάση αυτών των ταινιών ίσως πρέπει να προσθέσουμε και ένα ακόμη φιλμ του Sergio Leone του 1968, με τίτλο “Once Upon a Time in the West”, όπου πρωταγωνιστούσαν οι Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson και άλλοι.

Άλλα spaghetti western που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως αξιοσημείωτα είναι τα: “A Pistol for Ringo”, “Blood for a Silver Dollar” και “Adiós Gringo” με τον Giuliano Gemma, την western κωμωδία “Two Sergeants of General Custer” με τους Ciccio Ingrassia και Franco Franchi, “Man with the Golden Pistol” με τον Fernando Sancho, “Viva Maria!” με τις Brigitte Bardot και Jeanne Moreau, “Django” του 1966 με τον Franco Nero, “Navajo Joe” με τον Burt Reynolds, “Rita of the West” με την Rita Pavone και τον Terence Hill, “Lola Colt” με την Lola Falana, “God Forgives… I Don’t!” με τους Terence Hill και Bud Spencer, “Guns for San Sebastian” με τους Anthony Quinn και Charles Bronson, “The Great Silence” με τον Jean-Louis Trintignant, “The Specialist” με τον Johnny Hallyday, “A Bullet for Sandoval” με τους George Hilton και Ernest Borgnine, “Adiós, Sabata” με τον Yul Brynner, “Duck, You Sucker” με τους James Coburn και Rod Steiger.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru