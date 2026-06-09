Συγκλονίζει η Μαριάννα Τουμασάτου για τον Δημήτρη Βογιατζή: «Λείπει σε όλους μας»

Το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, η Μαριάννα Τουμασάτου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, «Πρωίαν σε είδον». Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, στη συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε στον αείμνηστο συνάδελφό της Δημήτρη Βογιατζή, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του στις 29 Δεκεμβρίου του 2012, και στο πόσο του στάθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης, με τα όσα είπε να συγκλονίζουν και να προκαλούν βαθιά συγκίνηση.

Με αφορμή τη φετινή της συνεργασία με τον Αιμίλιο Χειλάκη, η Μαριάννα Τουμασάτου είπε πως: «Με τον Αιμίλιο ήμασταν συμμαθητές. Έχουμε δουλέψει μαζί στη σχολή, τα χρόνια της σχολής. Από τότε έχουμε να δουλέψουμε μαζί. Σε καμία παράσταση δεν έτυχε να μπορούμε να είμαστε. Έχουμε παλέψει κάποιες φορές να το πετύχουμε, και δεν το πετύχαμε… Έχουμε πολλές ομοιότητες στις συμπεριφορές μας, θα μπορούσαμε να ήμασταν αδέλφια. Πολύ εύκολα!».

«Όλη η τάξη ευχαριστεί τον Αιμίλιο»

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Η τάξη μας δεν είχε καθόλου γκομενιλίκια. Το τμήμα μας δεν είχε γκομενιλίκια, και για αυτό ήταν τόσο αγαπημένο. Γιατί δεν μπήκαν ποτέ τέτοια σχέδια. Είχαμε μία τεράστια αδελφική αγάπη όλα τα παιδιά μεταξύ μας. Σχεδόν τουλάχιστον.

Είχαμε συγγενική πρόθεση. Ευδοκίμησε πολύ γιατί ήμασταν ένα υπέροχο τμήμα. Στο τμήμα ήμασταν με την Υρώ Λούπη, την Μπέσσυ Μάλφα, τον Γιώργο Ευγενικό, τον Νίκο Ορφανό, τον συγχωρεμένο τον Δημήτρη Βογιατζή…».

Αμέσως μετά, η αγαπημένη καλλιτέχνις εμφανώς συγκινημένη εξομολογήθηκε πως: «Που θα πρέπει να το πω, γιατί δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ. Ο Δημήτρης ευτύχισε να φτάσει αυτά τα χρόνια που έφτασε, και που επέλεξε να λήξει τη ζωή του, γιατί υπήρχε ο Αιμίλιος. Ο Αιμίλιος στήριξε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Σε όλη τη διαδρομή του Δημήτρη, ήταν πάντα από πίσω ο Αιμίλιος. Όλη η τάξη ευχαριστεί τον Αιμίλιο, όλα τα χρόνια της ζωής μας… Ο Δημήτρης λείπει σε όλους μας πολύ».