Σταύρος Νικολαΐδης: Αν τα non binary άτομα ενοχλούνται με τη σάτιρα, είναι δικό τους εσωτερικό πρόβλημα

O Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε στον Μάρκο Σεφερλή και την συνεργασία τους, καθώς και για το θέμα της σάτιρας.

«Θα συνεργαστώ φέτος με τον Μάρκο Σεφερλή, περνάω πάντα καλά μαζί του. Ο Μάρκος είναι πολύ καλός εργοδότης, προσέχει πολύ τους συνεργάτες του!».

Σχετικά με το χιούμορ του Μάρκου Σεφερλή, εξήγησε ότι: «Δεν είναι δική μας δουλειά να κρίνουμε το χιούμορ του Μάρκου, ούτε τον κόσμο που τον ακολουθεί. Η σάτιρα δεν πρέπει να έχει όριο. Αν αρχίσουμε να βάζουμε όριο, θα καταργήσουμε το χιούμορ! Θα γίνουμε Γερμανοί, ένας λαός χωρίς χιούμορ. Είδα το νούμερο με το Νέμο και θεωρώ ότι δεν θίγει κανέναν, απλά παρουσιάζει μια κατάσταση!».

Μιλώντας για τα non binary άτομα, ο ηθοποιός ανέφερε πως: «Καμία κοινωνική ομάδα δεν πρέπει να έχει πρόβλημα όταν σατιρίζεται. Όπως σατιρίζονται οι στρέιτ, οι μάγκες, οι νταλικέρηδες, οι ταξιτζήδες, έτσι και μία ομάδα αν θέλει να ανήκει αρμονικά σε ένα κοινωνικό σύνολο, όπως είναι τα non binary άτομα. Αν τα non binary ενοχλούνται με τη σάτιρα, είναι δικό τους εσωτερικό πρόβλημα. Ας ψάξουν να βρουν μέσα τους, γιατί έχουν αυτό το πρόβλημα!».