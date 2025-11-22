Σωτήρης Τζεβελέκος: «Γνώρισα τη γυναίκα μου στο σπίτι του Σακελλάριου, από το ΄72 είμαστε μαζί»

Σωτήρης Τζεβελέκος: «Γνώρισα τη γυναίκα μου στο σπίτι του Σακελλάριου, από το ΄72 είμαστε μαζί»

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής 21/11 στο «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε με συγκίνηση στη γνωριμία και στη μακροχρόνια πορεία που μοιράστηκε με την Έφη Θεοχάρη. Ο ηθοποιός έφερε στο μυαλό του τις πρώτες στιγμές τους, περιγράφοντας πώς ξεκίνησε η σχέση τους πριν από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι η πρώτη τους συνάντηση έγινε στο σπίτι του Αλέκου Σακελλάριου, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για τηλεοπτικά σκετς που προβάλλονταν στις εθνικές γιορτές. Εκεί, όπως είπε, γνώρισε την τότε νεαρή Έφη, η οποία εργαζόταν ως μανεκέν. «Την γνώρισα στο σπίτι του Σακελλάριου. Ήταν μανεκέν, ήταν μικρούλα, κάτω από 20. Βρεθήκαμε στο σπίτι του Σακελλάριου γιατί τότε στις εθνικές γιορτές έκαναν κάτι σκετσάκια και παιζόντουσαν στην τηλεόραση. Εκεί φέρανε κάποια κορίτσια. Μόλις είδα την Έφη… έρωτας κατευθείαν. Από τότε είμαστε μαζί, από το ’72», είπε ο Σωτήρης Τζεβελέκος.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της ζωής και της καριέρας του. «Πέρασα δυσκολίες, έκανα πολλές δουλειές, αλλά όταν είσαι νέος έχεις όνειρα. Είχα στόχους και όνειρα, ήθελα να περπατήσω, πάλευα, δούλευα», πρόσθεσε, περιγράφοντας την προσπάθεια και την επιμονή που τον χαρακτήριζαν εκείνη την εποχή.

