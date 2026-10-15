Σον «Diddy» Κομπς: Τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από αιματηρή συμπλοκή στη φυλακή με βαρόνο ναρκωτικών

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Νέες πληροφορίες για ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις φυλακές όπου κρατείται ο Σον «Diddy» Κομπς δημοσιεύει το TMZ, αναφέροντας ότι ο Αμερικανός μεγιστάνας της ραπ τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από συμπλοκή με άλλον κρατούμενο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, ο καβγάς εκτυλίχθηκε την περασμένη Παρασκευή στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Κομπς φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί εκτός φυλακής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η ένταση μεταξύ των δύο κρατουμένων συνδέεται με την αναστάτωση που προκάλεσε στις φυλακές ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του NBC News σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του Diddy πίσω από τα κάγκελα.

Οι πληροφορίες για την καθημερινότητά του φέρονται να προκάλεσαν αντιδράσεις μεταξύ των συγκρατουμένων του, καθώς, σύμφωνα με το TMZ, μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ οι σωφρονιστικές αρχές πραγματοποίησαν τουλάχιστον δύο αιφνιδιαστικούς ελέγχους.

Κατά τη διάρκειά τους κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα κρατουμένων, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και εκείνο του άνδρα που ενεπλάκη στον καβγά με τον Κομπς.

Το TMZ αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος, ο οποίος είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Ντούντους» και περιγράφεται ως Τζαμαϊκανός βαρόνος ναρκωτικών, φέρεται να θεωρεί τον μουσικό παραγωγό υπεύθυνο για την απώλεια προνομίων που απολάμβανε στη φυλακή.

Σύμφωνα με τις πηγές του TMZ, ο «Ντούντους» εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών από το 2012 και φέρεται να διαθέτει σημαντική επιρροή μεταξύ των κρατουμένων. Το δημοσίευμα τον παρουσιάζει ως πρόσωπο με ιδιαίτερη θέση στο εσωτερικό της φυλακής, παρά το γεγονός ότι ο Diddy είναι ο πιο αναγνωρίσιμος κρατούμενος του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η φερόμενη αντιπαράθεση αποδίδεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι έλεγχοι και οι κατασχέσεις αντικειμένων, οι οποίοι ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ για τις συνθήκες κράτησης.

Diddy reportedly injured in prison fight with Jamaican drug lord “Christopher Coke”. According to TMZ, the rapper got into an altercation with fellow inmate Christopher “Dudus” Coke over reports of his alleged privileges behind bars. Both men were reportedly placed in solitary confinement following the fight. — Complex (@Complex) October 14, 2026

Μετά το περιστατικό, οι δύο άνδρες φέρονται να μεταφέρθηκαν στη Μονάδα Ειδικής Κράτησης (Special Housing Unit – SHU), όπου κρατούνται χωριστά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών. Το TMZ αναφέρει ότι τους επιβλήθηκε πειθαρχική κράτηση διάρκειας δύο εβδομάδων.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Combs βρισκόταν ήδη σε καθεστώς απομόνωσης μετά τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες διαβίωσής του. Η συμπλοκή φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καθημερινού διαλείμματος, όταν είχε βγει από το κελί του.