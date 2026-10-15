Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε στρατηγικούς πυραύλους κρουζ από υποβρύχιο

Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν την Τετάρτη προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην Κορεατική Χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας.
Σύμφωνα με το KCNA, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρξει «αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια γειτονικών χωρών».
North Korea Test-Fires Two Types Of Submarine Strategic Cruise Missiles https://t.co/1WGTSp64wb https://t.co/8SQjtCBE6Q
— NDTV World (@NDTVWorld) October 15, 2026