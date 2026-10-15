Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε στρατηγικούς πυραύλους κρουζ από υποβρύχιο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν την Τετάρτη προς την Ανατολική Θάλασσα, χωρίς να υπάρξει αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια γειτονικών χωρών, όπως ανέφερε το KCNA.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Βόρεια Κορέα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
  • Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν την Τετάρτη προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην Κορεατική Χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας.
  • Σύμφωνα με το KCNA, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρξει «αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια γειτονικών χωρών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν την Τετάρτη προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην Κορεατική Χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το KCNA, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρξει «αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια γειτονικών χωρών».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ