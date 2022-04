Ριάνα: Χώρισε λίγο πριν γεννήσει; – Οι φήμες ότι την απάτησε ο ράπερ σύντροφός της

Πεπεισμένοι ότι η Ριάνα έχει χωρίσει από τον ράπερ σύντροφό της, A$AP Rocky, λίγες μόλις εβδομάδες πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, φαίνονται να είναι οι θαυμαστές της ποπ σταρ.

Οι σχετικές φήμες άρχισαν να διαδίδονται έπειτα από τον ισχυρισμό ενός influencer μόδας, μέσω Twitter, την Πέμπτη, ότι ο A$AP Rocky απάτησε την εγκυμονούσα σταρ με την σχεδιάστρια υποδημάτων, Amina Muaddi.

Να σημειωθεί ότι η Ριάνα και ο A$AP Rocky δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για το ζήτημα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τους χρήστες του Twitter από το να σχολιάζουν το θέμα.

Ένα tweet του blogger μόδας Louis Pisano γράφει: “Η Ριάνα και ο ASAP Rocky έχουν χωρίσει. Η Ριάνα τον χώρισε, αφού τον έπιασε να την απατά με την σχεδιάστρια παπουτσιών, Amina Muaddi”.

Σε άλλη ανάρτησή του σημειώνει: “Η Amina ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των ειδών υπόδησης Fenty και η Ριάνα συχνά εμφανίζεται με custom παπούτσια από το δικό της brand”.

Και προσθέτει: “Ο A$AP Rocky και η Amina δεν είναι “κάτι” το καινούριο, καθώς η σχεδιάστρια τον έβλεπε πριν από χρόνια, ενώ έχει συνεργαστεί και μαζί του για μια συλλογή παπουτσιών”.

Τρεις ημέρες πριν, η Ριάνα εντοπίστηκε να φορά ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία έχει σχεδιάσει η Amina Muaddi. Μάλιστα, η ποπ σταρ αναδημοσίευσε μερικές από τις φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη badgalriri (@badgalriri)

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις του blogger μόδας

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Amina was responsible for designing Fenty’s footwear offering and Rihanna is often seen in custom shoes from her own label. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022