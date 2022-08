Σαν σήμερα: Πώς ακριβώς πέθανε ο Elvis Presley την Τρίτη 16 Αυγούστου 1977

Ήταν σαν σήμερα, 16 Αυγούστου 1977, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Το σήκωσε η μητέρα μου και μου είπε “είναι από το περιοδικό”. Ήμουν ανέμελος μαθητής σε καλοκαιρινή περίοδο, που είχε ολοκληρώσει την 2α λυκείου και το περιοδικό ήταν ο “Θησαυρός”, όπου είχα μία μόνιμη σελίδα με θέματα για μουσική, όπως καλή ώρα, τώρα στο enikos.gr.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η φωνή του αρχισυντάκτη από την άλλη άκρη του… σύρματος ήταν αναστατωμένη: “Ήρθε τηλεγράφημα του Associated Press, πέθανε ο Elvis Presley, έλα γρήγορα!”.

Είναι δύσκολο να ξεχάσω εκείνη την σοκαριστική στιγμή!

“The King is dead” ήταν η είδηση που είχε κατακλύσει τον πλανήτη!

Ο Elvis Presley είχε βρεθεί νεκρός στην οικία του την Graceland, στο Memphis του Tennessee. Ήταν μόλις 42 ετών! Οι γιατροί δήλωσαν ότι έφυγε από καρδιακή προσβολή, που προκλήθηκε από τον εθισμό του σε βαρβιτουρικά.

Ο Elvis είχε γεννηθεί στο Tupelo του Mississippi, στις 8 Ιανουαρίου 1935, 35′ μόλις λεπτά της ώρας αφού είχε γεννηθεί ο δίδυμος αδελφός του, ο Jesse Garon Presley, ο οποίος πέθανε στην γέννα!

Ο βασιλιάς του rock and roll βρέθηκε πεσμένος νεκρός στο μπάνιο στις 2.30 το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 1977, από την φίλη του Ginger Alden, με την οποία ήταν αρραβωνιασμένος. Εκείνη η ώρα ήταν “βραδινή” για τον Elvis, δεδομένου ότι ήταν νυχτερινός τύπος, εργαζόταν και διασκέδαζε τις νυχτερινές ώρες και κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και η ομάδα των κοντινών του φίλων, οι λεγόμενοι “Memphis Mafia” είχαν προσαρμοστεί στα ωράριά του και πήγαιναν κοντά του όταν τους καλούσε. Σε ένα σπίτι μέσα στο κτήμα ζούσε ο πατέρας του Vernon Presley μαζί με την τότε νέα σύζυγό του, την Dee Stanley και τα παιδιά της.

Αλλά ας δούμε πως εξελίχθηκε το τελευταίο 24ωρο στη ζωή του αξεπέραστου, του μεγαλύτερου σούπερ σταρ που έβγαλε ποτέ η ανθρωπότητα και πως κατέληξε στο τραγικό γεγονός!

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 1977, 4 μ.μ. – Ο Elvis ξύπνησε στην Graceland και πέρασε την μέρα του με την κόρη του Lisa Marie και την Ginger. Ο τραγουδιστής είχε προτείνει στην Ginger να μετακομίσει στο σπίτι του, προκειμένου να μείνουν μαζί, αλλά εκείνη είχε αρνηθεί. Παρόλα αυτά αρκετές βραδιές κοιμόταν εκεί. Αργότερα είχε δηλώσει σε συνέντευξη της ότι ο Presley της είχε πει: “Σέβομαι την επιθυμία σου”.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 1977, 10.30 μ.μ. – Ο Elvis και η Ginger πήγαν στον οδοντίατρο του, διότι ο καλλιτέχνης είχε επίμονους πόνους. Ο βασιλιάς είχε προσωπικό οδοντίατρο, γιατρό και νοσοκόμα, όλους σε μόνιμες αμοιβές ώστε να μπορεί να τους καλεί μέρα ή νύχτα. Αυτοί συνήθως του έγραφαν συνταγές για ισχυρά παυσίπονα, υπνωτικά φάρμακα και άλλα κοκτέιλ φαρμάκων.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 12.30 π.μ. – Ο Elvis και η Ginger επιστρέφουν στην Graceland. Εισερχόμενοι στην πύλη της οικίας, ο σταρ χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους φανς, ένας εκ των οποίων τράβηξε την τελευταία φωτογραφία του μεγάλου καλλιτέχνη! Φορούσε ένα μαύρο τζάκετ, πάνω από ένα γαλάζιο πουκάμισο, οδηγούσε ο ίδιος και φορούσε μεγάλα γυαλιά ηλίου.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 2.15 π.μ. – Ο Elvis καλεί τον προσωπικό του γιατρό, τον ελληνικής καταγωγής Dr. Nichopoulos να πάει στην Graceland να του γράψει παυσίπονα.

Πράγματι έτσι έγινε, του έγραψε συνταγή για 6 ταμπλέτες Dilaudid (υδρομορφόνη, επίσης γνωστή ως διυδρομορφινόνη οπιοειδής φαρμακευτική ουσία για τη θεραπεία μέτριου έως σοβαρού πόνου). Ο Ricky Stanley, γιός της μητριάς του Elvis, που ήταν πλέον ετεροθαλής αδελφός του, πήγε στο φαρμακείο που διανυκτέρευε πάντα και που βρισκόταν μέσα στο Baptist Memorial Hospital. Μετά από λίγο ο Ricky επέστρεψε με τα ισχυρά παυσίπονα.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 4.00 π.μ. – Ο Elvis τηλεφωνεί στον ξάδελφο του Billy και στην γυναίκα του Jo και τους ζητάει να πάνε στην Graceland για να παίξουν ρακέτες στον κήπο της έπαυλης.

Παρά την νυχτερινή ώρα, αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Ο οποιοσδήποτε ήταν στην “αυλή” του, είτε πληρωνόταν από εκείνον είτε απολάμβανε το μεγαλείο του, ήταν πάντα διαθέσιμος για εκείνον! Όταν έφθασαν ο Billy με την Jo είχε αρχίσει να βρέχει. Ο ξάδελφος του είπε ότι δεν είχε νόημα να παίξουν μέσα στη βροχή. Ο Presley του απάντησε: “Μην ανησυχείς θα το λύσω εγώ το πρόβλημα”. Πράγματι, ως εκ θαύματος η βροχή μετά από λίγο σταμάτησε…! Και ο Elvis συμπλήρωσε: “Αν έχεις λίγη πίστη μπορείς να σταματήσεις οτιδήποτε!”.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 4.30 π.μ. – Μετά από ένα σύντομο παιγνίδι, η παρέα πήγε στο πιάνο και ο Elvis τραγούδησε δύο gospel τραγούδια και την μπαλάντα “Blue Eyes Crying in the Rain”.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 5.00 π.μ. – Ο Elvis με την Ginger ανέβηκαν στην κρεβατοκάμαρα. Ήπιε μερικά συνταγογραφούμενα φάρμακα, που του είχε αφήσει ο Dr. Nick για χρήση δύο φορές την ημέρα. Ο γιατρός συνήθως άφηνε αυτά τα φάρμακα στην νοσοκόμα του τραγουδιστή, την Tish Henley. Τα φάρμακα αυτά υποτίθεται ότι θα τον βοηθούσαν να κοιμηθεί.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 7.00 π.μ. – Ο καλλιτέχνης δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Έτσι πήρε και το δεύτερο σετ φαρμάκων. Ο Elvis ήθελε να κοιμηθεί οπωσδήποτε διότι στις 7 το απόγευμα έπρεπε να πετάξει για το Portland του Maine, όπου είχε συναυλία στις 17 Αυγούστου και μετά θα συνέχιζε την περιοδεία του στις ΗΠΑ.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 8.00 π.μ. – Απογοητευμένος και αγχωμένος ο Elvis ψάχνει στο τηλέφωνο τον Ricky για να πάει να του βρει κι άλλα φάρμακα, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει.

Εξαγριωμένος τηλεφωνεί στη θεία του Delta Mae Biggs και της ζητάει να τηλεφωνήσει στον Dr. Nick. Η νοσοκόμα Henley αρνήθηκε να δώσει περισσότερα φάρμακα για τον καλλιτέχνη. Τελικά έδωσε ένα μικρότερο σετ φαρμάκων, που περιείχε δύο χάπια για την θεραπεία της αϋπνίας. Η εννιάχρονη κόρη του Lisa Marie κοιμόταν στο δωμάτιο της δίπλα στην κρεβατοκάμαρα του μπαμπά.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 9.30 π.μ. – Αφού είχε πάρει όλα αυτά τα φάρμακα, ο Elvis είπε στην Ginger ότι θα πήγαινε στο μπάνιο. Φορούσε πιτζάμες σε χρυσό χρώμα και πήρε μαζί του το βιβλίο του Frank Adams “The Scientific Search for the Face of Jesus”. Ήταν γνωστό ότι ο Elvis υπέφερε από φοβερή δυσκοιλιότητα και ότι περνούσε μεγάλα διαστήματα μέσα στην τουαλέτα. Η Ginger του είπε να κοιτάξει μην αποκοιμηθεί μέσα στην τουαλέτα. Και εκείνος τις απάντησε “Δεν πρόκειται”. Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια του βασιλιά!

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 2.00 μ.μ. – Η Ginger ξυπνάει και συνειδητοποιεί ότι ο Elvis δεν ήταν στο κρεβάτι. Της φάνηκε λίγο περίεργο αλλά όχι αιτία ότι είχε συμβεί κάτι κακό. Κάλεσε την μητέρα της για να της μιλήσει και στη συνέχεια μακιγιαρίστηκε. Όταν έψαξε για τον Elvis δεν τον έβρισκε, οπότε αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα της τουαλέτας. Τον βρήκε πεσμένο στο πάτωμα.

Τότε κατάλαβε ότι κάτι τραγικό είχε συμβεί.

Ο Elvis δεν κουνιόταν. Είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και είχε σωριαστεί στο πάτωμα. Η Ginger νόμιζε ότι πέφτοντας είχε χτυπήσει το κεφάλι του και έτσι είχε πεθάνει. Τηλεφώνησε στον άνθρωπο της ασφαλείας που ήταν εκείνη τη στιγμή σε υπηρεσία, στον Al Strada και στο δεξί χέρι και road manager του Elvis, τον Joe Esposito. Στο μεταξύ η κόρη του η Lisa Marie, από την φασαρία, ήρθε να δει τι συμβαίνει, την απομάκρυνε η Ginger. Τηλεφώνησε στον πατέρα του Vernon Presley και ειδοποίησε ασθενοφόρο.

Η ανακοίνωση των υπηρεσιών Άμεσης Επέμβασης ανέφερε: “Ένα ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Memphis από τον σταθμό Engine House 29, ανταποκρίθηκε σε τηλεφώνημα που έγινε στις 2.33 μ.μ. από την διεύθυνση 2147 Elvis Presley Boulevard. Ο Elvis Presley παρελήφθη στις 2.56 μ.μ. και οδηγήθηκε στα επείγοντα περιστατικά στο νοσοκομείο Baptist Hospital.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 1977, 3.30 μ.μ. – Ο Elvis Presley ανακοινώθηκε επίσημα ότι είναι νεκρός και ενημερώθηκε ο παγκόσμιος Τύπος.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική). twitter:@IosifAvramoglou