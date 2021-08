Πέθανε ο Don Everly από τους Everly Brothers

O Don Everly ή αλλιώς ο Isaac Donald “Don” Everly, το ένα μέλος από το αμερικανικό ντουέτο των Everly Brothers, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Nashville, το Σάββατο, σε ηλικία 84 ετών.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι Everly Brothers ήταν ένα ιδιαιτέρως πετυχημένο ντουέτο του rock & roll, που αξιοποιούσε και πολλά στοιχεία από την Country μουσική. Ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1951. Προηγουμένως είχαν πέσει στην αντίληψη του θρυλικού καλλιτέχνη της country μουσικής, Chet Atkins. Άρχισαν να γράφουν και να ηχογραφούν τα δικά τους τραγούδια το 1956.

Έβγαλαν μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια: “All I Have to Do Is Dream”, “Wake Up Little Susie”, “Cathy’s Clown” και άλλα.

Ήταν από τα συγκροτήματα που συνδύαζαν αρμονικά τα πλούσια φωνητικά με τις κιθάρες τους, όπως άλλωστε έκαναν και οι Beatles, οι Beach Boys, οι Bee Gees και οι Simon & Garfunkel.

Το 2015 το μουσικό περιοδικό Rolling Stone αναγνώρισε τους Everly Brothers ως το κορυφαίο από τα 20 καλύτερα duos όλων των εποχών. Έχουν εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 1986 και στο Country Music Hall of Fame το 2001. Συγκεκριμένα ο Don Everly εισήχθη και στο Musicians Hall of Fame and Museum το 2019.

Τον Ιανουάριο του 2014 είχε πεθάνει ο αδελφός του Phil, 16 ημέρες πριν από τα 75α γενέθλιά του, από ασθένεια στους πνεύμονες. Η χήρα του τότε είχε πει πως ο θάνατός του προήλθε από επιπλοκή στη λειτουργία του πνεύμονα και οφείλεται στο κάπνισμα, που αποτελούσε αγαπημένη συνήθεια του Phil Everly.