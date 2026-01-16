Κώστας Δόξας: «Σταμάτησα από το Your Face Sounds Familiar λόγω συκοφαντίας – Ο τρόπος που συνέβη αυτή η διακοπή μου άφησε μια πληγή»

Στην περίοδο που συμμετείχε στο «Your Face Sounds Familiar» αναφέρθηκε ο Κώστας Δόξας, αποκαλύπτοντας πως η αποχώρησή του από το δημοφιλές σόου οφειλόταν σε συκοφαντία, κάτι που –όπως τόνισε– τον πλήγωσε βαθιά. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, αναπολώντας τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και εξηγώντας τι θα τον έκανε να επιστρέψει σε αυτό.

«Δεν γνωρίζω αν θα επιστρέψει το YFSF. Θα είναι κάτι ευχάριστο αν συμβεί, γιατί νομίζω ότι τέτοιου είδους εκπομπές λείπουν από την τηλεόραση. Επειδή έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές σε αυτό το πρότζεκτ, αν μου γινόταν πρόταση, θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι όροι για να συμμετάσχω, που έχουν να κάνουν περισσότερο με το ανθρώπινο κομμάτι, να υπήρχαν δηλαδή συγκεκριμένοι συνεργάτες. Δε μου έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση», είπε ο Κώστας Δόξας, μιλώντας με ειλικρίνεια για το πώς βλέπει πλέον το σόου.

Ο τραγουδιστής σημείωσε ότι το YFSF του χάρισε υπέροχες στιγμές, γι’ αυτό και τον στενοχώρησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν συνέχισε. «Το YFSF ήταν μια υπέροχη εποχή. Όταν αυτό διακόπτεται για κάτι που έχει να κάνει με τη συκοφαντία, ο τρόπος που συνέβη μου άφησε μια πληγή. Σαφώς και όλο αυτό με επηρέασε. Υπήρξε μια εποχή που με ζούσε ο αδελφός μου, μου έκανε καλό όμως στο κομμάτι της αντοχής στον πόνο. Όταν σου λείπουν κάποια πράγματα που τρέφουν τη ματαιοδοξία σου, κοιτάς λίγο τα πιο ουσιαστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Δόξας κατέληξε πως, παρότι η αποχώρησή του από το σόου ήταν δύσκολη και οδυνηρή, τον βοήθησε να δει πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά στη ζωή του και να σταθεί πιο δυνατός απέναντι στις δυσκολίες.

Δείτε το βίντεο