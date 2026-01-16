Κώστας Δόξας: «Σταμάτησα από το Your Face Sounds Familiar λόγω συκοφαντίας – Ο τρόπος που συνέβη αυτή η διακοπή μου άφησε μια πληγή»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κώστας Δόξας

Στην περίοδο που συμμετείχε στο «Your Face Sounds Familiar» αναφέρθηκε ο Κώστας Δόξας, αποκαλύπτοντας πως η αποχώρησή του από το δημοφιλές σόου οφειλόταν σε συκοφαντία, κάτι που –όπως τόνισε– τον πλήγωσε βαθιά. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, αναπολώντας τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και εξηγώντας τι θα τον έκανε να επιστρέψει σε αυτό.

«Δεν γνωρίζω αν θα επιστρέψει το YFSF. Θα είναι κάτι ευχάριστο αν συμβεί, γιατί νομίζω ότι τέτοιου είδους εκπομπές λείπουν από την τηλεόραση. Επειδή έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές σε αυτό το πρότζεκτ, αν μου γινόταν πρόταση, θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι όροι για να συμμετάσχω, που έχουν να κάνουν περισσότερο με το ανθρώπινο κομμάτι, να υπήρχαν δηλαδή συγκεκριμένοι συνεργάτες. Δε μου έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση», είπε ο Κώστας Δόξας, μιλώντας με ειλικρίνεια για το πώς βλέπει πλέον το σόου.

Ο τραγουδιστής σημείωσε ότι το YFSF του χάρισε υπέροχες στιγμές, γι’ αυτό και τον στενοχώρησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν συνέχισε. «Το YFSF ήταν μια υπέροχη εποχή. Όταν αυτό διακόπτεται για κάτι που έχει να κάνει με τη συκοφαντία, ο τρόπος που συνέβη μου άφησε μια πληγή. Σαφώς και όλο αυτό με επηρέασε. Υπήρξε μια εποχή που με ζούσε ο αδελφός μου, μου έκανε καλό όμως στο κομμάτι της αντοχής στον πόνο. Όταν σου λείπουν κάποια πράγματα που τρέφουν τη ματαιοδοξία σου, κοιτάς λίγο τα πιο ουσιαστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Δόξας κατέληξε πως, παρότι η αποχώρησή του από το σόου ήταν δύσκολη και οδυνηρή, τον βοήθησε να δει πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά στη ζωή του και να σταθεί πιο δυνατός απέναντι στις δυσκολίες.

Δείτε το βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Προγράμματα της ΔΥΠΑ: Ποια προβλήματα προκύπτουν σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς και τι ζητούν

Τα 5 επιδόματα που επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις – Πώς αναπροσαρμόζονται οι μισθοί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:33 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Μετά τη Θεσσαλονίκη η παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες» έρχεται στο θέατρο Ψυρρή

Μετά την θριαμβευτική της πορεία στη Θεσσαλονίκη, η παράσταση που ενθουσίασε κοινό και κριτικο...
21:42 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Ζυγούρης: «Ο Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα, δεν του άρεσε το μαλλί μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Ζυγούρης με αφ...
18:41 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι στρέιτ ομοφυλόφιλος και αυτό τσαντίζει πάρα πολύ»

Ο Τάσος Ξιαρχό βρέθηκε καλεσμένος στο «Aggelos Podcast» και μίλησε ανοιχτά για τις πιο δύσκολε...
17:49 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του και οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλιά του

Ιδιαίτερη μέρα είναι η σημερινή για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς ο γιος του, Μιχάλης, έχει τα γ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι