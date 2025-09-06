Κέλι Κλάρκσον: Η πρώτη ανάρτηση στα social media έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της

Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Μπράντον Μπλάκστοκ, η Κέλι Κλάρκσον έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, με αφορμή τη συμπλήρωση 23 χρόνων από τη νίκη της στο American Idol. Η τραγουδίστρια είχε αποσυρθεί προσωρινά από τη δημοσιότητα και είχε ακυρώσει όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του πατέρα των παιδιών της στη δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο Μπράντον Μπλάκστοκ έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 48 ετών. Η απώλεια αυτή σημάδεψε την οικογένεια, με την Κέλι Κλάρκσον να παραμένει στο… παρασκήνιο για αρκετές εβδομάδες.

Με αφορμή την επέτειο από τη μεγάλη της διάκριση, η τραγουδίστρια ανάρτησε μία φωτογραφία από την αξέχαστη στιγμή της νίκης της στο American Idol, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα προς το κοινό που τη στήριξε όλα αυτά τα χρόνια: «Όλοι όσοι βρήκατε χρόνο πριν από 23 χρόνια για να τηλεφωνήσετε και να με ψηφίσετε, σας ευχαριστώ. Η νίκη στο American Idol άλλαξε τη ζωή μου και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για όλους εσάς που με στηρίξατε τόσα χρόνια. Είναι δώρο να βρίσκεις τον σκοπό και το πάθος σου και το να μπορείς να βγάζεις τα προς το ζην κάνοντάς το να είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σας ευχαριστώ πάντα».

Δείτε την ανάρτησή της: