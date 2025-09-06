Κέλι Κλάρκσον: Η πρώτη ανάρτηση στα social media έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της

Enikos Newsroom

lifestyle

Κέλι Κλάρκσον: Η πρώτη ανάρτηση στα social media έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της

Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Μπράντον Μπλάκστοκ, η Κέλι Κλάρκσον έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, με αφορμή τη συμπλήρωση 23 χρόνων από τη νίκη της στο American Idol. Η τραγουδίστρια είχε αποσυρθεί προσωρινά από τη δημοσιότητα και είχε ακυρώσει όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του πατέρα των παιδιών της στη δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο Μπράντον Μπλάκστοκ έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 48 ετών. Η απώλεια αυτή σημάδεψε την οικογένεια, με την Κέλι Κλάρκσον να παραμένει στο… παρασκήνιο για αρκετές εβδομάδες.

Με αφορμή την επέτειο από τη μεγάλη της διάκριση, η τραγουδίστρια ανάρτησε μία φωτογραφία από την αξέχαστη στιγμή της νίκης της στο American Idol, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα προς το κοινό που τη στήριξε όλα αυτά τα χρόνια: «Όλοι όσοι βρήκατε χρόνο πριν από 23 χρόνια για να τηλεφωνήσετε και να με ψηφίσετε, σας ευχαριστώ. Η νίκη στο American Idol άλλαξε τη ζωή μου και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για όλους εσάς που με στηρίξατε τόσα χρόνια. Είναι δώρο να βρίσκεις τον σκοπό και το πάθος σου και το να μπορείς να βγάζεις τα προς το ζην κάνοντάς το να είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σας ευχαριστώ πάντα».

Δείτε την ανάρτησή της:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kelly Clarkson (@kellyclarkson)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:08 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς για τη συναυλία της Μαρίνας Σάττι στη Μύκονο: «Δε μας αφήσανε να μπούμε…»

Η κάμερα του Mykonos TV συνάντησε τον γνωστό σχεδιαστή μόδας Λάκη Γαβαλά, ο οποίος μίλησε για ...
02:15 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκίνησε η Μπέσσυ Αργυράκη: «Ήταν τρομερά δύσκολο, έχασα τον κόσμο μου»

Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» για τις μεγάλες απώλειες που βίωσε στην οικογέ...
00:50 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η βόλτα μου στο Πυργί μου θύμισε πως η αρμονία κρύβεται σε μοτίβα που φτιάχνουν όλα όσα δεν μοιάζουν»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ταξίδεψε στο Πυργί της Χίου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλο...
18:33 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τζούλια Γκάρνερ: «Η βιογραφική ταινία για την Μαντόνα είναι σε εξέλιξη»

Επιβεβαίωσε η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί την Μαντόνα στην βιογραφική ταινία που βρίσκεται...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος