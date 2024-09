Κέιτ Γουίνσλετ: Πώς… έσωσε την ερωτική της ζωή – «Θα νιώσετε ξανά σέξι»

Άγνωστες μέχρι τώρα πληροφορίες έδωσε η Κέιτ Γουίνσλετ για την προσωπική της ζωή, μιλώντας σε πολύ γνωστό podcast.

Η διάσημη ηθοποιός έκανε μία αποκάλυψη για την ερωτική της ζωή, όταν σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως έχει υποβληθεί σε θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης, για να ανεβάσει τη λίμπιντό της και να βελτιώσει την ερωτική της ζωή.

Συγκεκριμένα, η Κέιτ Γουίνσλετ έκανε την αποκάλυψη, ενώ απαντούσε σε ερώτηση μιας ακροάτριας του podcast «How to Fail», σχετικά με το πώς να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική της ζωή με τον σύντροφό της.

«Μερικές φορές υπάρχει μια πτώση στη λίμπιντο μας, επειδή μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα με τον θυρεοειδή», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. «Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν, αλλά οι γυναίκες έχουν τεστοστερόνη στο σώμα τους, η οποία όταν τελειώνει, εξαφανίζεται», συμπλήρωσε.

«Όταν τελειώσει πρέπει να την αντικαταστήσετε, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και θα νιώσετε ξανά σέξι. Το ξέρω», κατέληξε για το ζήτημα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

Kate Winslet, 48, reveals she had testosterone replacement therapy to boost her sex drive https://t.co/NQlumexAzB pic.twitter.com/oCGORyVld1

— Page Six (@PageSix) September 15, 2024