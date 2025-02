Ιωάννα Τούνη: «Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας» – Βίντεο από τη βραδινή έξοδο με φίλους

Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να περάσει το βράδυ του Σαββάτου με φίλες και φίλους. Παρέα με την Δήμητρα Αλεξανδράκη άρχισαν από νωρίς τις προετοιμασίες για τη βραδινή έξοδό τους.

Το μακιγιάζ των κοριτσιών επιμελήθηκε ο φίλος τους και make up artist Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Οι δύο φίλες αποφάσισαν να πάρουν έναν υπνάκο on full make up. Μετά το beauty nap τους και εντελώς φρέσκες πια καταπιάστηκαν με την επιλογή ρούχων από τη νέα σειρά της Bubble Gum.

Ξεκίνησαν την έξοδό τους επιλέγοντας ένα club της συμπρωτεύουσας και αφού διασκέδασαν, αποφάσισαν να μεταβούν στο μαγαζί που τραγουδά η Κατερίνα Λιόλιου.

Έκλεισαν τη βραδιά τους επιλέγοντας να διασκεδάσουν υπό τους ήχους ελληνικής μουσικής, ενώ εντύπωση προκαλεί το σχετικό story της γνωστής influencer, στα οποίo φαίνεται να τραγουδά: «Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, μόνο λίγες στιγμές χωρισμού».