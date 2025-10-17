Ηλίας Ψινάκης: Η φωτογραφία στο Instagram που προκάλεσε… νοσταλγία

Μια ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη στο Instagram στάθηκε αρκετή για να γεμίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με νοσταλγία. Ο γνωστός μάνατζερ και παρουσιαστής του «Γηροκομείου» στο YouTube, δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία ποζάρει με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή: την Άννα Βίσση, τον Νίκο Καρβέλα, τον Σάκη Ρουβά και τη Σοφία Καρβέλα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε μια εποχή που θεωρείται ιστορική για την ελληνική ποπ κουλτούρα και αποπνέει τη δυναμική μιας παρέας που άλλαξε τα δεδομένα στη μουσική και στη showbiz. Ο Ηλίας Ψινάκης φαίνεται χαλαρός δίπλα στην Άννα Βίσση, ενώ ο Νίκος Καρβέλας, με το γνώριμο ύφος και τα μακριά μαλλιά, στέκεται πάνω από τον τότε νεαρό Σάκη Ρουβά, ο οποίος χαμογελά μπροστά στον φακό. Στα δεξιά, η Σοφία Καρβέλα ολοκληρώνει τη σκηνή με ένα ανέμελο βλέμμα, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα μιας εποχής γεμάτης δημιουργικότητα και ελευθερία.

Η λεζάντα του Ηλία Ψινάκη, «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια παρέα που έγραφαν ιστορία… Αλλά δεν το ήξεραν…», συμπληρώνει ιδανικά το συναίσθημα που γεννά η εικόνα.