Γιώργος Καπουτζίδης: Η αφιέρωση στον σύντροφό του – «Με έκανε να μη φοβάμαι»

Η ρομαντική αναφορά του Γιώργου Καπουτζίδη στον σύντροφό του κάνει τον γύρο των social media.

Το βίντεο είναι από το θέατρο Άλσος και την «Ταράτσα του Φοίβου», όπου εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος θέλησε να κάνει μια αφιέρωση σε έναν πολύ σημαντικό για εκείνον άνθρωπο.

«Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο… Μη το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω – δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια – με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα» ήταν τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη.