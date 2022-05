Eurovision: Με λουλούδια υποδέχτηκαν τους νικητές Kalush Orchestra στην Ουκρανία – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το συγκρότημα Kalush Orchestra επέστρεψε σήμερα στην Ουκρανία μετά τον θρίαμβο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Στρατιώτες και γυναίκες — που εξυμνούνται στο νικητήριο τραγούδι «Stefania» — υποδέχθηκαν τα μέλη του συγκροτήματος στα σύνορα με την Πολωνία.

Στον frontman του συγκροτήματος Όλεχ Πσιουκ προσφέρθηκαν λουλούδια στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας (κίτρινο και μπλε), προτού αγκαλιάσει τη σύντροφό του. Στη συνέχεια η Kalush Orchestra παρουσίασε μια αυτοσχέδια διασκευή του τραγουδιού «Stefania», το οποίο κατέκτησε την πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό που φιλοξενήθηκε φέτος στο Τορίνο της Ιταλίας.

Με τον θρίαμβό του, το Σάββατο, το ουκρανικό συγκρότημα έδωσε στους Ουκρανούς μια τόνωση ηθικού, ύστερα από 12 εβδομάδες πολέμου.

Ουκρανοί στρατιώτες που παρακολουθούσαν τηλεοπτικά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision χαιρέτισαν τη νίκη και την έκκληση που απηύθυνε ο Πσιουκ για βοήθεια στην πολιορκημένη Μαριούπολη και τους εγκλωβισμένους στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal.

