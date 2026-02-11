Ελένη Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα, ποτέ δεν έχω χάσει ρόλους λόγω των κιλών μου»

Enikos Newsroom

Τα παραπανίσια κιλά της που την κάνουν… περήφανη «νταρντάνα» δεν επηρέασαν την πορεία της στην υποκριτική, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ηθοποιός Ελένη Ουζουνίδου, σε πρόσφατη συνέντευξή της με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα της παράστασης «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας».

«Ας είμαι νταρντάνα. Να πω ότι είμαι ελαφίνα; Δεν γίνεται. Αλλά είμαι ψηλή και είναι ομοιόμορφα τα κιλά μου. Είμαι και αρκετά γυμνασμένη. Πάντα έκανα κάτι, χορό, ενόργανη, pilates. Δεν έχω χάσει ποτέ, μα ποτέ ρόλους λόγω των κιλών μου!», δήλωσε στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη για τη σχέση της με την εμφάνιση και τον τρόπο που αυτή έχει επηρεάσει την επαγγελματική της πορεία, υπογραμμίζοντας ότι το βάρος της δεν υπήρξε ποτέ εμπόδιο στην επιλογή ή την απόκτηση ρόλων στη σκηνή ή στην οθόνη.

Στην ερώτηση αν «έχει χάσει ποτέ ρόλους λόγω των κιλών της», η απάντηση που έδωσε ήταν «ποτέ, μα ποτέ δεν έχω χάσει ρόλους λόγω των κιλών μου. Έχω παίξει τα πάντα στο θέατρο, και σουμπρέτες και ντάμες. Στην τηλεόραση είναι πιο τυποποιημένα τα πράγματα».

Για τον έρωτα με τον σύζυγο της στα 42

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι βρήκε τον έρωτα σε ηλικία 42 χρόνων όταν γνώρισε τον σύζυγό της, οπότε έχει να περάσει το δικό της μήνυμα. «Θα έλεγα στις γυναίκες ότι αν το θέλουν πραγματικά, θα το βρουν. Από την άλλη, κι αν δεν το θέλουν, δεν πειράζει. Όλα είναι αποδεκτά. Σίγουρα όμως να μην απογοητεύονται. Απλώς να αλλάξουν λίγο την καθημερινότητά τους. Να γίνουν ίσως πιο κοινωνικές. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους άντρες».

