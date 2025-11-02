Αθηνά Οικονομάκου: Το νέο throwback από τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα με τον Γιώργο Λάνθιμο – Το story στο Instagram

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: athinao1konomakou/ Instagram

Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε ένα νέο throwback στις αρχές της καριέρας της, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στο 2007, τότε που έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση. Η γνωστή ηθοποιός και influencer μοιράστηκε με τους θαυμαστές της άγνωστες λεπτομέρειες από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο, σε μια εποχή που ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης βρισκόταν ακόμη στην αρχή της διαδρομής του.

Πριν αναλάβει τον πρώτο της ρόλο στο «Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο», η Αθηνά Οικονομάκου είχε συμμετάσχει σε δύο τηλεοπτικά διαφημιστικά, αλλά και σε μια ταινία μικρού μήκους του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του σκηνοθέτη για την απογοήτευσή του όταν δεν του επετράπη να κάνει γυρίσματα στην Ακρόπολη για τη νέα του ταινία, η ίδια αποκάλυψε μέσω story στο Instagram της, όλο το παρασκήνιο εκείνης της συνεργασίας.

«Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αλλά είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Γιώργο Λάνθιμο σε δύο τηλεοπτικά διαφημιστικά για γνωστό brand σαμπουάν μαλλιών, καθώς και σε μία ταινία μικρού μήκους που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης γύρω στο 2007-2008», έγραψε χαρακτηριστικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Το σχετικό story της Αθηνάς Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου

Στη συνέχεια, η ίδια μοιράστηκε μια ακόμη εμπειρία που θυμάται έντονα: «Για το δεύτερο σποτ, τα γυρίσματα έγιναν στην Ταϊλάνδη, στο Πουκέτ. Εκείνη την περίοδο όμως έκανα γυρίσματα για το “Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο”, οπότε κατάφερα να φύγω μόνο για δύο μέρες. Και αυτό ήταν — πιστέψτε το ή όχι — το πρώτο μου ταξίδι με αεροπλάνο, ολομόναχη, με προορισμό την Ταϊλάνδη! Ήμουν 21 ετών».

Το τελευταίο διάστημα, η ηθοποιός φαίνεται πως βρίσκεται σε νοσταλγική διάθεση, αφού πρόσφατα θυμήθηκε και έναν ακόμη ρόλο που σημάδεψε την καριέρα της, αυτόν της Ξένιας στη δημοφιλή σειρά «Η Ζωή της Άλλης». Στην αρχή των γυρισμάτων είχε κατάξανθα μαλλιά, ενώ στη συνέχεια — όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσίευσε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της — φόρεσε τη χαρακτηριστική περούκα με το κοντό μαύρο καρέ, που έγινε σήμα κατατεθέν του ρόλου της.

00:20 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

