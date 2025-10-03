Άννα Μπιθικώτση: «Είχαν απειλήσει τον πατέρα μου με όπλο για να μην τραγουδήσει στις συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη»

Άννα Μπιθικώτση σε «Στούντιο 4»

Στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4» βρέθηκε καλεσμένη το απόγευμα της Παρασκευής η Άννα Μπιθικώτση. Η κόρη του αείμνηστου, Γρηγόρη Μπιθικώτση αποκάλυψε μία ιστορία, λέγοντας ότι άνθρωποι της νύχτας είχαν απειλήσει τον πατέρα της με όπλο μπροστά στα μάτια της έξω από το σπίτι τους.

«Δεν έχω πει ποτέ δημόσια αυτό το περιστατικό και το γράφω στο βιβλίο. Ο πατέρας μου μόλις άρχιζε με τον Μίκη και τότε η μητέρα μου έλειπε από το πατρικό και είχαμε μείνει οι δυο μας. Ήμουν δημοτικό, διάβαζα στο αναγνωστικό και προσπαθούσα να γράψω τις λεξούλες. Φώναξαν απ’ έξω τον μπαμπά μου και μετά τον άκουγα να φωνάζει “βοήθεια”. Βγαίνω σαν τρελή έξω και τι βλέπω; Τον είχαν ακουμπισμένο στην μάντρα με ένα όπλο στον κρόταφο και να του λένε “Μπιθικώτση θα έρθεις για συναυλίες και δεν θα πας να τραγουδήσεις με τον Θεοδωράκη”.

Η μητέρα μου έλειπε. Του ζητούσαν τα λεφτά της προκαταβολής, έλεγε ότι δεν τα έχει και του έλεγαν “τώρα τα λεφτά ή θα σε καθαρίσω”. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, κοριτσάκι εγώ. Σηκώνω το στρώμα, γιατί ήξερα που ήταν τα χρήματα, βγαίνω έξω και τους λέω “σας παρακαλώ μη σκοτώσετε τον μπαμπά μου, πάρτε τα χρήματα”. Τότε του είπαν “Τη ζωή σου τη χρωστάς στο παιδί σου”» αποκάλυψε η Άννα Μπιθικώτση.

